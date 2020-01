Les résultats de la nuit en NBA

Knicks @ Hornets : 92-97

Warriors @ Sixers : 104-115

Pelicans @ Cavs : 125-111

Hawks @ Raptors 114-130

Wizards @ Bucks : 131-151

Nuggets @ Grizzlies : 96-104

Celtics @ Heat : 109-101

Suns @ Mavs : 133-104

- Khris Middleton espère bien disputer un deuxième All-Star Game consécutif. Le lieutenant de Giannis Antetokounmpo s'est plus que montré à la hauteur en l'absence du "Greek Freak", absent pour reposer son épaule. Avec 51 points, 10 rebonds et 6 passes à 62%, Middleton a surnagé dans ce match où la défense a été un concept particulièrement vague pour les deux équipes. Les Bucks ont ainsi battu leur record de points inscrits dans une première mi-temps (88) pour remporter leur 9e victoire de suite. De quoi pousser Marc Lasry, le co-propriétaire de la franchise, à espérer que Milwaukee batte le bilan record des Warriors en fin de saison...

Bradley Beal, qui espère lui aussi être de la fête à Chicago, a claqué 47 points pour les Wizards.

- La lutte pour la 2e place à l'Est est féroce et Miami a perdu des plumes cette nuit. Pour la première fois cette saison, le Heat s'est incliné à domicile contre une équipe de sa Conférence : les Boston Celtics. C'est sans surprise en se lançant dans un bras de fer défensif que Boston a pris le dessus, poussant Miami à shooter à 37%. Gordon Hayward (29 points, 9 rebonds) et Jaylen Brown (25 points) ont été les moteurs offensifs de leur équipe en l'absence de Jayson Tatum.

- Toronto en a du coup profité pour prendre la place de dauphin des Bucks grâce à sa victoire assez sereine à domicile contre Atlanta. Pascal Siakam (24 points, 9 rebonds), Kyle Lowry (12 points, 11 rebonds et 8 passes) et Serge Ibaka (24 points, 10 rebonds) ont maîtrisé leur sujet pour contenir Trae Young (18 pts, 13 pds) et John Collins (28 pts, 12 rbds). Lowry est devenu pour l'occasion le meilleur passeur de l'histoire de la franchise, dépassant José Calderon.

La Scottiabank Arena en a profité pour rendre hommage à Kobe Bryant en illuminant en violet le 81 du tableau d'affichage lorsque les Hawks ont atteint ce score, en souvenir du match légendaire de 2006.

- Pour le premier match de sa carrière en NBA à l'extérieur, Zion Williamson a fait dans l'efficace. L'intérieur des Pelicans a contribué à la facile victoire de NOLA contre Cleveland, en compilant 14 points et 9 rebonds en 30 minutes. Pas de shoot extérieur tenté ce coup-ci pour Zion, qui n'a rien fait de compliqué ou de spectaculaire dans cette rencontre, ce qui est très bien aussi. Il a toutefois pu constater que tout le monde n'entendait pas le laisser dunker quand bon lui semble, comme Collin Sexton sur ce coup.

Jrue Holiday a été moteur avec 26 points. Kevin Love est lui arrivé à la salle avec un maillot de Kobe Bryant sur lui.

- Joel Embiid a fait son retour sur les parquets cette nuit contre Golden State. Le pivot des Sixers n'avait plus joué depuis début janvier en raison d'une blessure à la main. Le Camerounais a, comme beaucoup, fait de ce premier match pour lui depuis la mort de Kobe Bryant un hommage au Black Mamba. Embiid portait le numéro 24 et a inscrit 24 points et 8 rebonds, non sans réussissant un fadeaway en criant "Kobe !", comme n'importe qui le ferait en jetant une boulette de papier dans une corbeille.

