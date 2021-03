Les résultats de la nuit en NBA

Grizzlies @ Thunder : 122-128

Jazz @ Warriors : 119-131

Spurs @ Sixers : 99-134

Heat @ Magic : 102-97

Cavs @ Hawks : 82-100

Celtics @ Rockets : 134-107

Blazers @ Wolves : 112-114

Raptors @ Bulls : 95-118

Clippers @ Pelicans : 115-135

La belle nuit de Rudy éclipsée par les Warriors

- Rudy Gobert aurait sans doute aimé que l'une des plus grosses performances individuelles de sa carrière en NBA soit accompagnée d'une victoire. Malheureusement, le pivot du Utah Jazz, dominateur dans la raquette (24 points, 28 rebonds) n'a pas pu empêcher les Warriors de fêter l'anniversaire de Stephen Curry avec une victoire.

- Le birthday boy a fini avec 32 points et 9 passes, pendant que Draymond Green enregistrait le 26e triple-double de sa carrière (11 points, 12 rebonds et 12 assists) pour mettre fin à la série de 4 défaites de Golden State.

- Pour la forme, Rudy Gobert s'est offert un poster sur Kevon Looney, starter dimanche soir.

Poster, double-double et record : Grosse soirée pour Rudy Gobert

Anthony Edwards en feu et prêt à relancer la course au RoY

- Les Wolves vont vraiment mieux en ce moment. Anthony Edwards n'y est pas pour rien et le n°1 de la Draft 2020 semble se dire que la course au titre de RoY, largement menée par LaMelo Ball, n'est peut-être pas complètement terminée. Dimanche, Edwards a battu son record de points (34) contre Portland, en faisant très, très forte impression.

- Ses derniers matches sont bons et le voir tenir la distance dans un duel de scoreurs face à Damian Lillard (38 pts) est de très bon augure. Minnesota n'a même pas eu besoin d'un grand KAT (13 pts) grâce à la montée en puissance de "Ant-Man".

ANTHONY EDWARDS IS SPECIAL. pic.twitter.com/P8JWp24K6V — Bleacher Report (@BleacherReport) March 15, 2021

Patrick Williams, la belle surprise des Bulls

- Un autre lottery-pick s'est distingué cette nuit. Patrick Williams a participé à la relativement facile victoire des Bulls face à des Raptors toujours déplumés.

- Williams a mené la barque et battu son meilleur total de points en NBA (23), alors que Billy Donovan avait choisi de sortir Coby White et Wendell Carter du cinq pour redistribuer un peu les cartes au sein de son groupe.

- Période compliqué pour Kyle Lowry dont le nom circule dans toutes les rumeurs actuellement. Le garçon est tendu, on le comprend...

Kyle Lowry got ejected after throwing the ball to a ref 😬 pic.twitter.com/WyIvXGpU4f — Bleacher Report (@BleacherReport) March 15, 2021

Miami et Atlanta sont chauds bouillants

- On n'arrête plus le Miami Heat. Après un début de saison calamiteux, les Floridiens sont dans des temps de passage très élevés. Leur 10e victoire en 11 matches est survenue cette nuit lors du derby floridien contre Orlando. Jimmy Butler a encore réussi un match très complet (29 pts, 9 rbds, 7 pds et 5 stls), alors que Nikola Vucevic (38 pts) s'est retrouvé beaucoup trop seul pour espérer contrecarrer les plans du voisin.

- Dans la famille des équipes en grande forme, on demande Atlanta. Les Hawks ont signé une 5e victoire de suite face à Cleveland et Nate McMillan est toujours invaincu depuis qu'il a officiellement succédé à Lloyd Pierce. McMillan arrive même à sublimer des joueurs un peu obscurs, comme le rookie Nathan Knight, présent sur un two-way contract, qui a profité de l'absence de Clint Capela pour réussir un joli match en sortie de banc avec un record personnel de points et de passes (16-9).

NATHAN KNIGHT POWERS IT HOME! 😱 pic.twitter.com/7DIEENpDqJ — NBA (@NBA) March 15, 2021

- Kevin Love, titulaire pour la deuxième fois depuis son retour, n'a joué que deux minutes après ne pas s'être senti bien et avoir craint une rechute.

Pokusevski est aussi une licorne

- Le retour de Shai Gilgeous-Alexander (30 pts) a fait du bien au Thunder, vainqueur des Grizzlies en début de soirée. OKC a parfaitement joué sa partition avec 7 joueurs à au moins 10 points et la meilleure copie de sa saison en termes d'adresse (57.5%) avec un redoutable 16/31 à 3 points.

- Le Thunder a bien fait de faire revenir son rookie au style peu académique, Aleksej Pokusevski. Le jeune Serbe a battu son record de points (23) et est devenu le joueur le plus précoce de l'histoire de la franchise à dépasser les 20 points avec au moins 5 paniers à 3 points au compteur.

Career day for POKU.

23 points | 5/8 3P| 10 rebounds pic.twitter.com/ELr23WwXxE — OKC THUNDER (@okcthunder) March 14, 2021

No Embiid, no problem, Houston s'approche d'un triste record

- L'absence de Joel Embiid, dont la blessure au genou est heureusement moins grave que prévu, n'a pas trop pesé sur le moral des Sixers contre San Antonio et c'est un euphémisme. Philadelphie a littéralement esquinté des Spurs, avec pas moins de 14 joueurs différents qui ont inscrit au moins un panier. Même Vincent Poirier a pu jouer 7 minutes pour 2 points et 4 rebonds.

- Jayson Tatum et Jaylen Brown ont compilé 47 points pour infliger, sans surprise, une 16e défaite défaite de suite aux Houston Rockets en NBA. C'est la deuxième plus longue série de défaites dans l'histoire de la franchise et le record de 17 défaites de rang en 1968 est en passe d'être battu.

Zion roule sur les Clippers

- L'irrégularité des Los Angeles Clippers inquiète même en interne; Kawhi Leonard n'a pas hésité à manifester sa contrariété après le net revers des siens sur le parquet de New Orleans. Les Clippers n'ont jamais trouvé de solution au problème Zion Williamson (27 pts à 13/16) et ont globalement laissé la porte ouverte défensivement cette nuit.

- Nicolas Batum n'a pu apporter que 6 points à 3/8.

- Le poster du match ne vient pas de Zion pour une fois mais du Jaxson Hayes. Y'a quand même un vrai potentiel athlétique à NOLA...