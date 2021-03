Poster, double-double et record : Grosse soirée pour Rudy Gobert

Le Utah Jazz a perdu mais Rudy Gobert n’a pas à rougir de sa performance. Parce que le Français a clairement répondu présent dimanche soir à l’occasion du choc contre les Golden State Warriors, diffusé à une heure abordable pour ses compatriotes (21 heures). Son double-double de mammouth aurait pu faire la différence pour son équipe. Le pivot finit donc avec 24 points, 8 sur 10 aux tirs, 28 rebonds, 2 interceptions et 4 blocks en 32 minutes. Le Jazz a dominé les Warriors de 11 points sur cette période, pour finalement perdre de 12 longueurs (119-131).

La défense qui mène à l’attaque. Agressif, Rudy Gobert essaye de le rester quelle que soit la situation. Quand il roule fort vers le cercle, ça peut créer des décalages. Ça attire l’attention des stoppeurs adversaires, malgré un arsenal technique limité. Il est grand. Très grand. C’est une cible pour les créateurs du Jazz, qui peuvent l’alimenter tout près du cercle. Ils auraient peut-être même dû le faire un peu plus souvent hier soir.

Rudy Gobert grabs a franchise record 28 boards to go along with his 24 PTS for the @utahjazz . pic.twitter.com/02D5gCxc7w

« Gobzilla » a battu son record personnel en gobant 28 rebonds. Un record de franchise au passage. Mais sa performance est aussi historique à l’échelle de la ligue. Cela faisait plus de 20 ans qu’un joueur n’avait pas cumulé autant de points, de rebonds et de blocks. Il faut remonter à Dirk Mutombo en 1999.

Rudy Gobert is the 6th player since 1973-74 to record 24+ PTS, 28+ REB and 4+ BLK in a game and the first to do so since Dikembe Mutombo in December of 1999. (Blocks began to be officially tracked in 1973-74) pic.twitter.com/ByghfcbhpA

— NBA History (@NBAHistory) March 14, 2021