Les résultats de la nuit en NBA

Jazz @ Nets : 96-130

Lakers @ Grizzlies : 94-92

Wolves @ Nuggets : 116-123

Spurs @ Clippers : 116-113

Bulls @ Blazers : 111-108

- Pour le premier de leurs quatre matches de suite sans Kevin Durant, les Brooklyn Nets ont sorti l'une de leurs performances les plus impressionnantes depuis le début de la saison. Il faut dire qu'il y avait deux ingrédients réunis pour que cela se produise : un cinq complètement remodelé et un adversaire tristement à la rue.

Steve Nash lit sans doute BasketSession tous les matins et il entendu notre supplique. Jarrett Allen était titulaire au coup d'envoi au détriment de DeAndre Jordan. Le jeune intérieur a été énorme pendant trois quart-temps avant de laisser Jordan, qui avait réussi à prendre 4 fautes en 4 minutes, se dégourdir les jambes. Allen a dominé Rudy Gobert des deux côtés du terrain (!) avec 19 points, 18 rebonds, 3 interceptions et 2 contres.

Jarrett Allen doit doubler DeAndre Jordan chez les Nets, c'est urgent

Bruce Brown, peu utilisé depuis le début de la saison, et Jeff Green étaient eux aussi dans le line up principal. Tout a marché comme sur des roulettes, c'est un euphémisme. Kyrie Irving a fait une première mi-temps de très haut niveau (20 de ses 29 pts avec un insolent 7/7 dans les 12 premières minutes) avant de passer le dernier quart-temps au chaud. Utah n'a jamais été dans le coup.

Kyrie can’t miss 🔥 He dropped 18 PTS (7-7 FGM) in the 1st QTR! pic.twitter.com/kBEBKU2696 — NBA TV (@NBATV) January 6, 2021

- Le quatre à la suite pour les Lakers. Un peu bousculés par Memphis, LeBron James et ses coéquipiers ont tenu bon et accéléré quand il le fallait. Le King et Anthony Davis ont ainsi orchestré un run de 15 points où seuls eux ont scoré, pour finalement prendre 9 points d'avance à 30 secondes de la fin. LeBron a bouclé la partie avec 27 points, 11 rebonds et 7 passes.

- Nikola Jokic était un peu chafouin cette nuit, mais le Serbe a quand même réussi à inscrire 13 de ses 35 pts dans le dernier quart-temps pour éviter une nouvelle défaite à Denver contre Minnesota. Le Joker a réussi à prendre deux fautes techniques dans la rencontre (celle reçue pour s'être accroché au cercle après un dunk n'a pas compté en vue d'une éventuelle expulsion) puis à retrouver son calme et son sens du rebond (15 prises) pour que les Nuggets se sortent du guêpier.

- Peut-être étaient-ce les 33 points et 11 passes de D'Angelo Russell, ou ce tomar d'Anthony Edwards sous son nez qui avaient agacé Jokic ?

ANTHONY EDWARDS THREW IT DOWN ON JOKIC 😯 pic.twitter.com/Npi3e9o22U — SportsCenter (@SportsCenter) January 6, 2021

- Après quatre défaite de suite, les Spurs ont redressé la barre. Ils ont choisi leur déplacement au Staples Center pour ce faire. Les Los Angeles Clippers, privés de Paul George (cheville), n'ont pas résisté au show Patty Mills (27 points en sortie de banc, dont 8 paniers à 3 points, record personnel) et à la bonne copie collective rendue par la troupe à Gregg Popovich.

Kawhi Leonard s'était pourtant mis sur son 31-1 pour l'occasion (30 pts, 10 pds), comme Patrick Beverley (20 points, 8 passes, 8 rebonds) et Nicolas Batum, encore très, très propre (21 pts, 9 rbds, 3 pds à 8/12).

- Dans le match le plus tardif de la nuit, les Bulls ont réussi un joli comeback et un finish tranchant pour dominer les Blazers sur leur parquet. Menés de 18 points à la fin du 1er quart-temps, les joueurs de Billy Donovan se sont accrochés et appuyés sur une belle répartition des tâches offensives (7 des 9 joueurs utilisés entre 10 et 21 pts) pour contrer les 50 points du tandem Lillard-McCollum.

C'est un shoot de Zach LaVine à 10 secondes de la fin qui a donné un avantage définitif à Chicago, lui qui a également distribué 9 passes durant cette partie.