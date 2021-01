Jarrett Allen doit doubler DeAndre Jordan chez les Nets, c’est urgent

On sait que le cinq de départ est quelque chose de très relatif. Ce qui compte, c'est plutôt le cinq qui finit lors des rencontres serrées. Malgré tout, ça n'empêche pas de pointer quelques incohérences en termes de temps de jeu et de statuts. Chez les Brooklyn Nets, DeAndre Jordan est titulaire, avec 19 minutes par match depuis le début de saison. Au vu de ce qu'apporte son back up, Jarrett Allen, et de la dernière place de la franchise au classement du nombre de rebonds défensifs, est-ce qu'il ne serait pas tant pour Steve Nash de revoir sa copie ?

Allen, avec 22 minutes par match, tourne à 9.7 points, 10.7 rebonds et 1.7 contre. Rapporté à 36 minutes, son impact statistique est bluffant : 15.1 points, 16.9 rebonds et 2.7 contres ! Evidemment, ça ne fait pas de lui un pivot capable de résister à tous les meilleurs spécialistes du poste tous les soirs, sur 40 minutes. Le 4e année des Nets a encore parfois quelques lacunes. Mais au niveau de l'intensité, de l'énergie et de la production, ce qu'il apporte vaut sans doute plus qu'un rôle de back up et 22 minutes par match.

Jordan, que l'on pensait encore capable de contribuer raisonnablement, est tristement loin du niveau qu'il affichait lorsqu'il était All-Star aux Clippers. Avec 4.3 points, 7 rebonds par match et une impression visuelle pas folichonne, "DJ" déçoit.

Steve Nash a le droit de penser que Jarrett Allen est un élément essentiel en sortie de banc. On a aussi le droit de se demander si la présence de DeAndre Jordan dans le cinq et le fait qu'il joue autant n'est pas dû à ses affinités avec Kevin Durant et Kyrie Irving, qui ont clairement milité pour qu'il fasse partie de l'aventure lorsqu'ils ont décidé de joindre leurs forces à Brooklyn.

La dynamique s'inversera peut-être. DeAndre Jordan retrouvera peut-être aussi les facultés qui en font normalement toujours un protecteur de cercle respectable et respecté en NBA. En attendant, on a quand même bien envie de voir Allen sur des séquences plus larges, alors que les Nets sont un peu dans le creux de la vague et viennent en plus d'apprendre qu'ils devront se passer de Kevin Durant pour les quatre prochains matches...

