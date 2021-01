Anticorps ou pas, la règle est la même pour tous en NBA. Une fois qu’un joueur est cas contact du COVID-19, il doit observer une période de quarantaine d’une semaine. Même s’il est testé négatif. Et même s’il a déjà eu le virus au préalable. Contaminé l’été dernier, Kevin Durant est susceptible de produire des anticorps qui devraient l’empêcher d’être à nouveau atteint.

Mais peu importe. L’un des membres de son entourage a visiblement été testé positif et la superstar des Brooklyn Nets respecte donc le protocole sanitaire de la ligue. Selon ESPN, il sera absent au moins quatre matches. En effet, si tous ses tests sont négatifs, il reviendra au plus tôt le 12 janvier prochain contre les Denver Nuggets.

Brooklyn ça patine, mais ce n’est peut-être pas plus mal

Un coup d’arrêt pour le joueur, plutôt performant individuellement depuis son retour. On savait déjà que Kevin Durant allait rater des rencontres après un an et demi d’absence. Mais c’est dommage que son forfait ne soit même pas dû à un problème de santé physique.

C’est aussi évidemment un coup dur pour les Nets qui se retrouvent privés de leur meilleur joueur au plus mauvais moment. En effet, la franchise new-yorkaise traverse une période difficile avec la blessure de Spencer Dinwiddie, out pour la saison, puis l’enchaînement de contreperformances. Ils ont perdu quatre de leurs cinq derniers matches après un départ canon.

Kyrie Irving et Caris LeVert devront porter l’équipe en l’absence de Kevin Durant. Le Français Timothé Luwawu-Cabarrot devrait lui aussi avoir des occasions de se montrer encore un peu plus lors des matches contre le Jazz, les Sixers, les Grizzlies et le Thunder.