Les résultats de la nuit en NBA

Mavs @ Sixers : 97-111

Magic @ Nets : 92-129

Kings @ Knicks : 121-140

Clippers @ Grizzlies : 94-122

Wizards @ Nuggets : 112-110

Pelicans @ Bucks : 125-129

L'énorme fail de Denver sur la dernière action

- Les Nuggets ont ce que l'on appelle communément chié dans la colle cette nuit. Certes Washington est l'une des équipes les plus en forme de la ligue et Denver est tombé sur un Bradley Beal inspiré et adroit (33 points à 10/19), mais comment expliquer... ÇA !

Alors qu'une contre-attaque à 4 contre 1 se profilait dans les dernières secondes pour aller décrocher la prolongation, les Nuggets se sont complètement emmêlés les pinceaux.

Nuggets have a 3 on 1 fast break down 2 in the final seconds and **FART NOISE** pic.twitter.com/sq7RUZU458 — Fastbreak Breakfast (@fastbreakbreak) February 26, 2021

Sur cette séquence, Beal est le seul défenseur des Wizards disponible.. Jamal Murray remonte le terrain à toute allure et n'a plus qu'à servir l'un de ses camarades venus avec lui. Michael Porter Jr se décale vers la droite, alors que Monte Morris et Facundo Campazzo sont un petit mètre derrière, lancés à pleine vitesse. Désorienté sur le choix à effectuer, Murray stoppe sa course et envoie une saucisse difficile à maîtriser vers l'Argentin juste derrière la ligne à 3 points. "Facu" a beau être un magicien, il ne reste qu'une seconde à jouer et il n'a pas le temps d'aller au cercle. Son shoot ne fait pas mouche. Stupeur et incompréhension.

La séance vidéo de ce matin va piquer très fort.

Ntilikina rejoue, les Knicks carburent

- Est-ce que ça ne commencerait pas à chauffer fort sous le siège de Luke Walton ? Les Kings ont été éparpillés façon puzzle au Madison Square Garden et battus pour la 9e fois de suite cette nuit, contre des Knicks séduisants, partageurs (6 joueurs entre 10 et 25 points, 11 des 12 joueurs entrés en jeu ont marqué) et surtout 6e de la Conférence Est !

- D'ailleurs, Walton, d'ordinaire très calme, a pété un cable hier...

- ALERTE : Frank Ntilikina a été autorisé à jouer au basket ! Le Français est enfin sorti du banc après une énorme période de disette et il a contribué à la large victoire des siens. Sur ses 23 minutes de jeu, les premières depuis fin décembre, Ntilikina a inscrit 7 points, distribué 2 passes et réussi 3 interceptions, avec un différentiel de +17. En voilà un signe encourageant pour celui dont on n'arrêtait pas d'espérer le départ pour avoir une chance dans un nouveau projet. Il y a peut-être finalement une place pour lui dans celui, très intéressant, des Knicks 2021.

- D-Rose était encore une fois en mode vintage. Et c'était beau.

D-Rose started off the game a perfect 7/7 🌹 Vintage. pic.twitter.com/n3OvHwU5fv — Bleacher Report (@BleacherReport) February 26, 2021

Simmons verrouille Doncic

- Il n'y a eu match que pendant un quart-temps entre Philadelphie et Dallas. Derrière, les Sixers ont récité leur partition et Ben Simmons a contribué à faire passer une soirée compliquée à Luka Doncic, dont l'expression a été très limitée (19 points à 6/13 avec 7 pertes de balle en 29 minutes).

- C'est pour des performances de cet acabit que le All-Star australien a plus que son mot à dire dans la course au titre de meilleur défenseur de l'année.

- Il n'y a pas qu'en défense de Simmons a été féroce

Ben Simmons playing bully ball 😅 pic.twitter.com/8wcjs0ZUEW — Bleacher Report (@BleacherReport) February 26, 2021

Milwaukee aux forceps

- Après 15 égalités et 23 changements de leader au tableau d'affichage, les Milwaukee Bucks sont finalement venus à bout des New Orleans Pelicans. Les 38 points de Giannis Antetokounmpo ont bien aidé.

- L'incapacité des Pelicans à exécuter ce que leur avait demandé Stan Van Gundy au micro des médias avant le coup d'envoi - à savoir de former un mur et de ne pas partir sur un match d'attaque - aussi.

- Gros respect entre les 2 All-Stars :

Giannis and Zion swap jerseys after the game 🤝 Respect. pic.twitter.com/Rx4WiUppds — Bleacher Report (@BleacherReport) February 26, 2021

Brooklyn déroule, 8e W de suite !

- Orlando aussi n'y a cru que pendant un quart-temps sur le parquet des Brooklyn Nets. Nikola Vucevic, trop seul avec ses 28 points et 12 rebonds, n'a pu empêché les Nets de dérouler sous l'impulsion du tandem Kyrie Irving (27 pts) - James Harden (20 pts, 9 rebonds et 7 passes).

- C'est la 8e victoire consécutive pour Brooklyn, qui continue de préparer sereinement le terrain pour le retour de Kevin Durant.

- Dans ce match, Evan Fournier n'a inscrit que 8 points en 26 minutes à 3/9.

- Sinon, niveau ambiance, tout va beaucoup, beaucoup mieux à BK :

Nets were disappointed with Kyrie's dunk attempt 😂 pic.twitter.com/XL2ddmYIgm — Bleacher Report (@BleacherReport) February 26, 2021

Memphis, so old school

- Si vous sortez d'un coma de 20 ans et avez peur de ne pas survivre au jeu NBA actuel, Memphis est peut-être l'équipe qu'il vous faut supporter. Cette nuit, lors de leur victoire à domicile contre les Clippers, les Grizzlies ont signé un 76e match de suite avec au moins 40 points inscrits dans la raquette. Un record depuis que la NBA enregistre les stats action par action.

- Face à L.A., Ja Morant et ses camarades y sont même allés fort puisque 72 de leurs 122 points proviennent de cette zone.

- Une fois le premier quart-temps passé, Memphis a dominé de la tête et des épaules malgré la présence conjuguée de Kawhi Leonard et Paul George. Défensivement, les joueurs de Taylor Jenkins ont réussi leur coup en poussant les Californiens à shooter à 35% à 3 points, contre leurs 42% habituels.

- Tyus Jones s'est éclaté en sortie de banc et a battu son record de points en carrière (20). Nicolas Batum, lui, a fini avec 4 points, 2 rebonds, 2 passes et 1 contre en 24 minutes.

- Toujours aussi classe en l'air le Ja :