Les résultats de la nuit en NBA

Pistons @ Wizards : 92-106

Knicks @ Bucks : 102-96

Rockets @ Wolves : 129-107

Bulls @ Spurs : 104-120

Mavs @ Pelicans : 103-112

Celtics @ Thunder : 111-94

Grizzlies @ Jazz : 110-126

Sixers @ Clippers : 112-122

Cavs @ Kings : 98-100

- Les Kings sont en forme et ils commencent à croire en leurs chances de revenir dans le bon wagon. Harrison Barnes a rentré le game winner de la nuit au buzzer pour donner la victoire à Sacramento contre Cleveland. Un petit miracle avec passe de quarterback suivi d'un tir déclenché malgré la présence de deux défenseurs autour de lui. Quel dommage que Barnes n'ait pas pu réaliser ce shoot dans une salle pleine !

HARRISON BARNES JUST DID THAT 🤯 pic.twitter.com/xzajv0CELT — Kings on NBCS (@NBCSKings) March 28, 2021

- Zion Williamson a sauvé les Pelicans d'une désillusion face à des Mavs privés de Luka Doncic et Kristaps Porzingis. Le tank de NOLA a été exceptionnel dans le money time de cette rencontre. Zion a inscrit 10 de ses 38 points dans les 4 dernières minutes du match, pour orchestrer un run de 18-8 qui a permis aux Pels de l'emporter. L'ancien Dukie a été impliqué, au scoring ou à la passe, sur les 14 derniers points de son équipe.

Zion Williamson, des débuts inédits en NBA depuis... Michael Jordan !

- Donovan Mitchell a montré le meilleur visage de lui-même cette nuit contre Memphis. Lorsqu'il joue à ce niveau et avec cette efficacité diabolique, le Jazz peut avoir des ambitions énormes. Le All-Star a pilonné les Grizzlies avec 35 points et 7 passes à 12/17, en étant impliqué sur pas moins de 46 paniers de son équipe. Rudy Gobert a lui fini en double-double avec 16 points et 14 rebonds.

- Terrance Mann est en train de faire son trou chez les Clippers. Le sophomore, qui est dans les petits papiers des scouts de L.A. depuis qu'il a 14 ans, a signé 23 points à 10/12 lors de la victoire californienne - la 5e de suite - contre les Sixers. Paul George et Kawhi Leonard, 52 points à eux deux, ont évidemment joué un rôle important dans ce succès.

👏 @terance_mann scores a season-high 23 PTS on an efficient 10-12 shooting... LAC wins their 5th straight! pic.twitter.com/sSO9MqTy1F — NBA (@NBA) March 28, 2021

Toupane titulaire, un Antetokounmpo peut en cacher un autre

- L'homme le plus décisif du moment à New York se nomme Alec Burks. Le 6e homme fait des merveilles en fin de match et a récidivé avec beaucoup de sang froid cette nuit pour permettre aux Knicks de prendre le dessus sur des Bucks déplumés en l'absence de Giannis, Khris Middleton et Jrue Holiday. Le shoot à 3 points de Burks à 1:19 de la fin et son habileté sur la ligne derrière ont plié l'affaire.

- Le cinq de Milwaukee était pour le moins improbable, mais on a eu le plaisir d'y trouver Axel Toupane, en compagnie de Thanasis Antetokounmpo, Sam Merrill et Jordan Nwora notamment. L'international français n'a pas brillé sur ses 27 minutes de jeu, mais cette titularisation est quand même bon signe concernant l'estime que lui porte Mike Budenholzer et la possibilité qu'on le voit disputer des minutes intéressantes d'ici la fin de la saison et en playoffs. Thanasis, le frère du Greek Freak, a lui profité de l'opportunité pour inscrire 23 points, 10 points et 5 passes, et montrer que même s'il est là grâce à du piston, il est capable de tirer son jeu dans un match NBA.

- La très mauvaise nouvelle du soir pour les Knicks, c'est la blessure de Mitchell Robinson. Le pivot, qui revenait déjà de blessure, s'est fracturé le pied et on ne le reverra vraisemblablement plus de la saison.

Maledon se montre, Tatum se réveille

- Boston n'a pas fanfaronné après sa victoire très poussive contre OKC malgré les absences que l'on sait du côté du Thunder. Jayson Tatum s'est heureusement réveillé en deuxième mi-temps en y inscrivant 20 de ses 27 points pour aider les Celtics à gommer leur retard après le repos.

- Evan Fournier n'a pas encore joué pour sa nouvelle équipe, mais un autre Français a brillé pendant cette rencontre. Théo Maledon, qui sera titulaire jusqu'à la fin de la saison a priori, a été productif : 22 points, 8 rebonds, 4 passes et 2 interceptions à 4/10 à 3 points. Le Thunder peut s'appuyer sur d'autres jeunes prometteurs, comme Moses Brown, vraiment en vue ces derniers temps. Ce dernier a claqué un gros double-double (21 points, 23 rebonds) et va prendre de la valeur au fil des semaines.

- Gregg Popovich est devenu le coach à atteindre les 1 300 victoires en carrière le plus rapidement de l'histoire (1 943 matches). Pop étant Pop, ça lui en a touché une sans faire bouger l'autre et il s'est surtout réjoui d'avoir vu ses joueurs mettre fin à leur série de 4 défaites consécutives en dominant les Bulls dans un style qui lui convient : avec 7 joueurs entre 11 et 20 points marqués.

Congrats to @spurs coach Gregg Popovich on becoming the 3rd head coach in NBA history to win 1,300 games! pic.twitter.com/RV603wqj2L — NBA (@NBA) March 28, 2021

Débuts perdants pour Vucevic, Pop dans l'histoire

- Ce sont les Bulls qui ont fait les frais du réveil texan. Nikola Vucevic a fait ses débuts avec Chicago sans avoir pu participer au moindre entraînement. Vooch étant Vooch, il a quand même fini avec 21 points, 9 rebonds, 4 passes et une bonne copie. Ce sont plutôt ses nouveaux camarades qui ont encore eu du mal à retrouver leur niveau d'il y a quelques semaines. Chicago reste sur 7 défaites en 10 matches.

- En voyant que Houston et Minnesota s'affrontaient, on se disait presque que les deux cancres de la ligue allaient trouver le moyen de perdre tous les deux le match. Les Rockets ont finalement pris le dessus après avoir presque dilapidé un avantage de 29 points, avec un Kevin Porter Jr inspiré (25 pts) et des débuts intéressants de Kelly Olynyk (16 pts), que l'on pensait voir opter pour un buy-out mais qui semble devoir finir la saison au Texas.

- Malik Beasley, qui faisait son retour après 12 matches de suspension, était clairement rouillé (4/17).

- Les Wizards ont failli wizarder, à savoir perdre un match après avoir mené de 30 points... Les Pistons étaient trop juste pour réussir un comeback total et Washington l'a finalement emporté grâce, notamment, au 15e triple-double de Russell Westbrook (19 points, 19 rebonds et 10 passes). C'est la 2e victoire pour les Wizards en 10 matches disputés depuis le All-Star Game.