Zion Williamson, des débuts inédits en NBA depuis… Michael Jordan !

Zion Williamson s'impose comme un phénomène en NBA. A seulement 20 ans, l'intérieur des New Orleans Pelicans affole véritablement les compteurs. Ses débuts dans la Ligue sont particulièrement impressionnants.

Et match après match, mois après mois, il continue ainsi de se faire une place dans l'histoire. La nuit dernière, le natif de Salisbury a disputé son 60ème match en carrière en NBA. Et au total, il a marqué 20 ou plus dans... 49 rencontres !

Pour retrouver une telle constance après 60 parties dans la Ligue, il faut remonter à... Michael Jordan ! En effet, le propriétaire des Charlotte Hornets avait réalisé 52 matches à 20 points ou plus sur ses 60 premières sorties en NBA.

Zion Williamson has now scored 20+ points in 49 of his first 60 career games.

That is the most by any player through their first 60 career games since Michael Jordan (52 of first 60). pic.twitter.com/HF4oAKBKXm

