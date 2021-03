La passion très surprenante de Zion Williamson

Zion Williamson est bien parti pour dominer la ligue dans les années à venir. Le premier choix de la draft 2019 n’a joué qu’une cinquantaine de matches en NBA et c’est déjà un All-Star qui tourne à plus de 25 points par match. Mais au final, on le connait encore assez peu. Sa personnalité mérite pourtant d’être mise un peu plus en avant. Il s’est livré sur lui-même et sur l’une de ses passions lors de son passage dans le podcast de JJ Redick : les poèmes.

« Ça a commencé au lycée. J’avais un cours d’écriture créative. (…) Le professeur était tellement bien. Il voulait que j’essaye vraiment d’écrire un truc sur moi. Au début je n’y arrivais pas. Mais il ne m’a pas laissé tomber. Puis je suis rentré chez moi et j’ai eu un appel d’un coach d’université. Je ne savais pas du tout dans quelle fac j’allais aller et c’était stressant. Donc je me suis dit que j’allais écrire sur ça. »

Zion Williamson a rendu son poème et son professeur a approuvé. Depuis, c’est devenu une habitude pour l’intérieur des New Orleans Pelicans.

« Des fois je suis dans ma chambre et j’écris des poèmes. Ça me donne un moyen pour m’exprimer sans être constamment sous le regard du public. »

Vraiment un jeune homme intéressant ce Zion.

