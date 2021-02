Giannis vs Zion : Duels de mutants, perfs XXL et respect mutuel

Deux athlètes hors normes. Un grand avec des bras gigantesques. Un autre plus petit mais taillé comme un roc. Deux machines. Le duel entre Giannis Antetokounmpo et Zion Williamson faisait saliver. Un avant goût du présent et du futur de la ligue. Peut-être un jour un passage de témoin entre le double-MVP et le premier choix de la draft 2019. Alors, attention, accrochez-vous à vos chaises parce que cette opposition peut vous faire décoller.

Les deux (jeunes) mutants s’affrontaient pour la troisième fois depuis l’arrivée du Z en NBA. Et comme lors des deux match-ups précédents, c’est le Grec qui a pris le dessus en inscrivant plus de points et en captant plus de rebonds que son disciple. Les Milwaukee Bucks se sont aussi imposés de justesse contre les New Orleans Pelicans (129-125).

Giannis et Zion se sont répondus dès le coup d’envoi en multipliant les paniers dans le premier quart temps. 13 pour Antetokounmpo avec 12 minutes, 11 pour Williamson. Les hostilités étaient lancées. Elles ont continué toute la soirée, avec des drives incessants vers le panier des deux All-Stars.

The MVP tonight: 38 PTS | 10 REB | 4 AST | 1 BLK pic.twitter.com/ZF9rhNVY6U — Milwaukee Bucks (@Bucks) February 26, 2021

Le jeune intérieur des Pelicans avait tout de même fait le plus dur en inscrivant un layup pour donner une petite longueur d’avance à son équipe dans les deux dernières minutes (124-125). Mais le « Greek Freak » a répondu avec quatre points consécutifs pour mener les Bucks à la victoire.

Giannis Antetokounmpo finit avec 38 points (14 sur 27), 10 rebonds et 4 passes. Zion Williamson termine lui avec 34 points (15 sur 26), 8 rebonds et 6 passes. Deux sacrées performances. Et un duel qui nous a régalés. Avec, en conclusion parfaite, cet échange de maillots entre les deux hommes. Un témoignage de leur respect mutuel. Vrai reconnait vrai.