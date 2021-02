Zion Williamson fait des débuts tonitruants en NBA… la preuve en chiffres

Ses débuts se sont fait attendre mais Zion Williamson n’a cessé de nous impressionner depuis. Limité à 24 matches lors de sa saison rookie, la faute à des blessures persistantes, le premier choix de la draft 2019 trouve son rythme cette saison. La hype est moins forte autour de lui et c’est presque difficile à comprendre tant il est efficace et dominant.

CQFR : Damian Lillard est surréaliste, Steph Curry est clutch

Il compile déjà 25 points de moyenne après avoir 36 pions à 12 sur 16 contre les Portland Trail Blazers hier soir. Mais même avant la rencontre, le jeune homme tenait déjà un nouveau record parmi les joueurs en activité. En effet, ses 1180 points en 50 matches lui permettent de devenir le basketteur NBA en activité à avoir inscrit le plus de pions sur ces 50 premières sorties en carrière.

Among active players, nobody has scored more points in their first 50 games than @Zionwilliamson 💪 pic.twitter.com/k9H8n4uXU8

— FOXSports NewOrleans (@FOXSportsNOLA) February 17, 2021