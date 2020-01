Les résultats de la nuit en NBA, celle de Sekou Doumbouya

Pistons @ Celtics : 116-103

Nets @ Sixers : 106-117

Spurs @ Heat : 100-106

Raptors @ Thunder : 130-121

Wizards @ Bulls : 106-115

Pacers @ Wolves : 104-99

Hornets @ Nuggets : 86-100

Blazers @ Rockets : 117-107

Mavs @ Kings : 127-123

Magic @ Lakers : 119-118

- Sekou Doumbouya est peut-être le plus jeune joueur en activité en NBA, mais pas le plus impressionnable. Le rookie français a épaté son monde cette nuit au TD Garden de Boston, en battant son record de points (24 pts) avec aplomb, sérénité et maturité. Il n'a fallu que 23 minutes et 13 shoots (10/13) à l'ancien Limougeaud pour faire autant de dégâts et contribuer à la victoire des siens face aux Celtics.

Sekou Doumbouya a marqué au moins 10 points lors de 7 de ses 8 derniers matches. Les Pistons ne se portent pas plus mal depuis son entrée dans le cinq et les promesses autour de lui sont importantes. Tous ses camarades plus expérimentés, comme Derrick Rose ou Andre Drummond, n'ont que des bonnes choses à dire sur Sekou Doumbouya et usent du "sky is the limit" à tour de bras.

Sekou Doumbouya cette nuit lors de la victoire des Pistons 🆚 Celtics 116 à 103 : 2️⃣4️⃣ points (77%) 😍🔥 pic.twitter.com/cofyezeZFF — Le Cinq Majeur (@lecinqmajeur) January 16, 2020

- Les Mavs se sont fait peur sur le parquet des Kings. Dallas a laissé revenir Sacramento à 3 points dans le 4e quart-temps, alors que la rencontre semblait pliée depuis longtemps et qu'on se dirigeait vers un blowout. Luka Doncic a sans surprise marqué ce match de son empreinte. Le Slovène a battu son record de passes décisives (17) et enregistré son 12e triple-double de la saison, avec 25 points et 15 rebonds pour compléter. Doncic était déjà en triple-double après... 18 minutes de jeu.

Sur ses 17 passes, Luka Doncic en a réussi quelques somptueuses, comme celle-ci.

Cette passe de Luka Dončić ; alors qu'il est doublé ; pour trouver l'homme seul à l'autre bout du terrain est absolument exceptionnelle. Combien de joueurs peuvent faire cela sur Terre ?

Très peu. pic.twitter.com/LZVFaB03Om — Dallas Mavs France (@DallasMavsFr) January 16, 2020

Kristaps Porzingis, qui devait faire son retour cette nuit, a finalement déclaré forfait à la dernière minute à cause d'un genou douloureux.

- Orlando a mis fin à la série de 9 victoires consécutives des Lakers cette nuit. Le Magic est allé arracher une belle victoire au Staples Center, malgré le double-double de LeBron James, qui a égalé son record de passes décisives (19 points, 19 rebonds). L'homme qui tombe à pic sur ce coup s'appelle Markelle Fultz, auteur de deux gros paniers dans la dernière minute, pour parfaire le deuxième triple-double de sa carrière (21 points, 11 rebonds et 10 passes).

21 points, 11 rebonds, 10 passes. Markelle Fultz a employé les grands moyens pour venir à bout des Lakers.

pic.twitter.com/PCvBYqKGbO — Alley Oop (@AlleyoopFR) January 16, 2020

On a compris que la nuit serait favorable au Magic quand Aaron Gordon a rentré ce truc de fou furieux.

Aaron Gordon really did that. pic.twitter.com/tA6i3r2qmA — Bleacher Report (@BleacherReport) January 16, 2020

- Pour son premier match à Houston depuis son retour en NBA, Carmelo Anthony est reparti avec la victoire et un double-double (18 points, 12 rebonds). Les Blazers ont réussi un joli coup sur le parquet des Rockets, menant d'au moins 10 points pendant presque toute la rencontre. Le triple-double de Russell Westbrook n'a pas permis à Houston d'éviter la défaite. Les 13 points à 3/12 de James Harden (son plus faible total de a la saison) qui aurait clairement besoin de souffler, non plus...

- Les 34 points de Tobias Harris, auteur de deux paniers importants dans le money time, ont permis à Philadelphie de s'imposer face à Brooklyn. Les Nets étaient dans le coup malgré l'adresse et l'impact douteux de Kyrie Irving (14 points à 6/21), mais leur 4e quart-temps a été trop poussif pour espérer quoi que ce soit (6/23 au shoot, 26%).

- San Antonio avait réussi à scalper les top teams de l'Est comme Milwaukee, Boston et Toronto ces derniers jours. Les Spurs n'ont pas réussi le bingo en s'inclinant à Miami sous les coups du rookie Kendrick Nunn (33 points) et malgré le match à nouveau très, très propre de DeMar DeRozan (30 points à 12/14).

- Zach LaVine répète à qui veut l'entendre qu'il vise le All-Star Game cette saison. Les résultats des Bulls ne sont sans doute pas assez bons pour lui garantir ça, mais impossible de nier que LaVine se décarcasse tous les soirs. Cette nuit, ses 30 points, 7 rebonds et 7 passes ont permis à Chicago de passer l'obstacle Wizards dans encombre.

- A 15 jours du retour de Victor Oladipo, les Pacers continuent de faire mieux que tenir la distance. Ils ont conquis une troisième victoire de suite cette nuit sur le parquet des Wolves. Domantas Sabonis a égalé son record de points de la saison (29 pts), prenant 13 rebonds et distribuant 6 passes au passage.

- Les Raptors ont compté jusqu'à 30 points d'avance sur le terrain du Thunder avant de commencer à perdre pied. OKC n'a pas pu complètement refaire son retard, et les champions en titre, qu récupèrent un par un leurs joueurs-clés (Marc Gasol cette nuit), ont tenu bon. Norman Powell, qui avait manqué 11 matches avant de faire son retour cette semaine, a inscrit 23 points à 9/11 en sortie de banc.

- Les Nuggets ont perdu Jamal Murray, blessé à la cheville avant la mi-temps du match contre Charlotte. L'occasion pour PJ Dozier, tout juste appelé de G-League, de briller (12 points en 13 minutes dont 9 de suite en 2e mi-temps). Michael Porter Jr, lui aussi sorti du banc, a fini avec 19 points pour aider Denver à s'imposer sans tracas.