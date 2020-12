Les résultats de la nuit en pré-saison NBA, celle de Théo Maledon

Raptors @ Hornets : 111-100

Pacers @ Cavs : 104-107

Thunder @ Spurs : 121-108

Mavs @ Bucks : 112-102

Grizzlies @ Wolves : 107-105

Nuggets @ Warriors : 105-107

Suns @ Jazz : 105-119

- Quelques heures seulement après avoir officiellement signé son contrat en NBA avec OKC, Théo Maledon a montré qu'il était digne de la confiance du Thunder. Le rookie français, drafté en 34e position le mois dernier, a démarré sa pré-saison NBA en fanfare. Lors de la victoire de son équipe contre San Antonio, Théo Maledon est sorti du banc pour 20 points, 5 rebonds et 2 passes à 7/14 (2/4 à 3 points) en 29 minutes.

L'ancien de l'ASVEL est le meilleur scoreur d'OKC dans cette rencontre et, bien que ce ne soit pas encore un match officiel, a montré un bel aplomb à 10 jours du début de la saison. L'impression visuelle a été excellente.

Forcément, on a envie de s'enflammer un peu et de déjà considérer le jeune international français comme un steal de cette Draft - Tony Parker est persuadé que c'est de la faute de son ancien coach à l'ASVEL si Maledon n'a pas été pris dans la loterie - mais ce qu'il a montré est dans tous les cas très encourageant. Le nouveau head coach Mark Daigneault semble vouloir lui offrir l'opportunité de se montrer dans ce groupe très jeune et aux objectifs immédiats assez incertains.

- Isaac Okoro pourrait bien être ce qui est arrivé de mieux aux Cavs depuis le départ de LeBron James. Le rookie a réussi un superbe 4e quart-temps lors de la victoire de Cleveland contre Indiana, avec 16 de ses 18 points inscrits sur cette période, mais aussi et surtout l'action la plus clutch de la nuit.

Après une excellente défense sur TJ McConnell, l'ailier rookie est allé inscrire la panier et la faute sur la contre-attaque pour faire passer son équipe en tête sur le fil.

- Un autre rookie s'est fait remarquer cette nuit : LaMelo Ball. En sortie de banc contre les Raptors, le n°3 de la Draft 2020 n'a pas brillé à la finition (0/5), mais a profité de ses 16 minutes de jeu pour montrer sa créativité à la passe (4 assists dont deux dans le dos) et sa capacité à prendre des rebonds (10). L'échantillon est maigre, mais la moindre de ses prises de balle et la plus banale de ses passes montrent déjà une envie constante de faire le spectacle.

- Si son match en lui-même a été assez anecdotique (10 points, 3 passes, 2 interceptions à 3/10), Stephen Curry a trouvé le moyen de se faire remarquer lors de l'avant-match contre Denver, avec un nouvel élément ajouté à sa routine. Le meneur des Warriors aimait shooter depuis l'entrée du tunnel. Maintenant, il le fait depuis... les tribunes.

Steph got a new pregame shot 😂 (via @WSandretto)pic.twitter.com/7f8UNSaaI4 — Bleacher Report (@BleacherReport) December 13, 2020

NBA Draft 2020 : tous les picks et tous les moves

- L'entrée en matière d'Anthony Edwards a été un peu moins probante. Remplaçant lui aussi lors du match perdu par Minnesota contre Memphis, le n°1 de la Draft 2020 a quand même eu 26 minutes à se mettre sous la dent. Réésultat : 5 points et 4 rebonds à 2/9 et avec 5 fautes. Sa partition ne respirait pas la sérénité.

Dans ce match, on a en revanche pu constater que Ja Morant était déjà bien chaud et déterminé à ne pas revivre le scénario de la saison dernière avec un recalage des playoffs en dernière minute. Le rookie de l'année 2020 était déjà au-dessus du lot avec 20 points et 11 passes à 8/12 en 25 minutes.

- Pour sa première apparition avec Golden State, Kelly Oubre a montré une belle activité, notamment en défense (3 contres) et a fini avec 10 points, 4 rebonds et 2 passes en 22 minutes.

- Dans ce même match, remporté par les Warriors, on a vu que Nikola Jokic était plutôt en jambes : 26 points, 10 rebonds et 5 passes pour le Serbe en 23 minutes. L'intersaison n'a pas été assez longue pour qu'il dégrade la belle condition physique qu'il s'était taillée avant son entrée dans la bulle.

- L'affiche avait plutôt de la gueule entre Dallas et Milwaukee, mais Rick Carlisle a laissé ses titulaires au chaud après 16 minutes et c'est son second unit qui a pris le dessus sur les Bucks, malgré les 25 points et 10 rebonds de Giannis Antetokounmpo en 25 minutes. Les deux coaches ont fait jouer 13 (pour Dallas) et 11 (pour Milwaukee) remplaçants. Pas facile de tirer des enseignements de tout ça. A priori, c'est bien Donte DiVincenzo qui débutera au poste 2 cette saison à côté de Jrue Holiday (4 pts, 4 pds à 2/7). C'est en tout cas comme ça qu'était disposé le backcourt des Bucks.

- Sans Chris Paul, touché à la cheville, les Suns étaient assez loin du compte contre le Jazz cette nuit. Titulaire, Rudy Gobert a capté 8 rebonds et marqué 6 points en 17 minutes.