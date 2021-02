Une preuve que Damian Lillard est le joueur le plus clutch de la NBA

Luka Doncic s’est démené de toutes ses forces pour ramener les Dallas Mavericks à égalité avec les Portland Trail Blazers malgré 12 points de retard dans le money time. Le Slovène a fini avec 44 points, à deux longueurs de son record personnel, écrivant au passage son nom dans les annales de sa franchise. Puis Damian Lillard est passé par là. Le meneur des Portland Trail Blazers a planté un gros trois-points décisifs pour débloquer la situation.

Un panier clutch de plus pour Dame. Il l’a toujours dit, le quatrième quart temps, c’est son moment. Mais le plus fort reste certainement le fait qu’il joint la parole aux actes. Quand son équipe a besoin de lui, elle peut compter sur son meneur All-Star. Un assassin au sang-froid. Selon ESPN, il s’agissait là du 33ème panier pour permettre à son équipe de passer devant depuis le début de sa carrière en 2012.

Une statistique assez impressionnante. Et, bien évidemment, personne n’en a marqué autant sur la même période. Ça fait plus de trois game winner (ou potentiel game winner) de moyenne par saison ! Un crack. Avec cette victoire, la quatrième de suite pour Portland, les Blazers remontent à la cinquième place de la Conférence Ouest (16-10). Ils seraient deuxièmes s'ils jouaient à l'Est...

