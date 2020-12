Damian Lillard croit au titre de champion et au MVP

Damian Lillard est un ambitieux et le voilà encore prêt à déjouer les pronostics sur ses Blazers et sur lui-même cette saison.

Damian Lillard est l'un des meilleurs leaders de la ligue. S'il est considéré comme tel, c'est avant tout parce qu'il croit aveuglément en ses partenaires et en lui-même. Le meneur des Portland Trail Blazers s'est fait une spécialité de déjouer les pronostics et de faire taire les sceptiques tous les ans. C'est encore ce qu'il vise à moins d'une semaine du début de la saison 2020-2021. Et ce coup-ci, il n'a pas peur d'évoquer la course au titre de MVP.

"J'arrive dans cette saison avec le sentiment que l'on va gagner. Autrement, pourquoi est-ce qu'on viendrait jouer ? Je vous dis ça parce que j'y crois de tout mon coeur à chaque fois et que je pense à chaque fois que c'est l'année où on va le faire. Pour le MVP, je pense avoir réussi de grosses saisons, mais il y avait à chaque fois des gars dans les équipes classées 1 et 2 qui avaient sorti de grosses saisons aussi. Je pense que si on a un bilan positif et qu'on arrive à finir dans le top 2 ou le top 3, alors c'est une vraie possibilité", a prévenu Damian Lillard chez OregonLive.

Damian Lillard n'est à nouveau pas considéré comme un favori pour le titre de MVP par les bookmakers. Pour déjouer les pronostics, "Dame" va devoir sans doute afficher une énorme moyenne au scoring ou dépasser les 50 victoires avec Portland, pour ne pas dire les deux. A l'exception de Kareem Abdul-Jabbar en 1976 et de Russell Westbrook en 2017, le MVP a pratiquement toujours été donné à un joueur de l'une des deux ou trois équipes les mieux classées de la ligue.