Damian Lillard, et maintenant c’est le genou…

La série tourne à la catastrophe pour les Portland Trail Blazers. Vainqueurs des Los Angeles Lakers en ouverture, ils viennent de subir trois défaites de suite. Le pire, c’est que Damian Lillard s’est blessé lors des deux derniers matches. D’abord au doigt dans le Game 3 et maintenant au genou. Deux rencontres qu’il n’a pas terminées.

Damian Lillard will not return tonight due to a right knee injury. pic.twitter.com/Z3lyaJgiHp

— Sports Empire (@thesport_empire) August 25, 2020