Damian Lillard s’est disloqué un doigt lors du Game 2 entre les Portland Trail Blazers et les Los Angeles Lakers cette nuit.

Sale soirée pour les Portland Trail Blazers. D’abord une défaite assez sévère contre les Los Angeles Lakers (88-111) qui va sans doute remonter le moral des troupes adverses. Mais en plus, la franchise de l’Oregon s’est fait une petite frayeur au cours de la partie. Damian Lillard, sa superstar, a été contraint de rejoindre les vestiaires avant ses camarades. Il est sorti dans le troisième quart-temps après s’être blessé au doigt. Une dislocation de l’index. Heureusement, les examens n’ont montré aucune fracture.

CQFR : le carton d’Anthony Davis, la réaction des patrons…

Les Blazers ne savent pas encore si leur leader sera disponible pour le prochain match. Même s’il a très rapidement fait savoir qu’il était hors de question pour lui de déclarer forfait. On s’attend donc à le retrouver sur le parquet. Il faut juste espérer qu’il ne soit pas diminué.

« Le staff a dû me le remettre en place. Au début, j’ai cru que c’était cassé. (…) C’est juste gonflé et un peu sensible. Ça sera forcément un peu inconfortable vu que je porte beaucoup le ballon », confiait l’intéressé.

Voir cette publication sur Instagram “Oh, I’m playing Game 3.” Dame after dislocating his finger. Une publication partagée par House of Highlights (@houseofhighlights) le 20 Août 2020 à 9 :54 PDT

Damian Lillard a fini avec 18 points à 6 sur 14 aux tirs (1 sur 7 derrière l’arc). Il est évident que les Blazers auront besoin de lui à 100% pour réussir l’exploit contre les Lakers.