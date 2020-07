Damian Lillard ne fait pas confiance aux autres joueurs dans la bulle

Damian Lillard ne vise sans doute pas un poste de responsable du syndicat des joueurs dans un avenir proche...

Le meneur des Portland Trail Blazers n'est pas du tout serein à quelques jours d'entrer dans la bulle de Disney World Resort pour redémarrer la saison NBA. On peut le comprendre, vu les chiffres alarmants du Covid-19 en Floride. Mais c'est surtout sur la fiabilité de la bulle en elle-même et le comportement des joueurs à l'intérieur qu'il a de sérieux doutes, malgré les loisirs auxquels ils auront accès.

Cinémas, barbiers et concerts : La « bulle » NBA de Disney, mode d’emploi

C'est un Damian Lillard très sceptique qui a ainsi répondu à Royce Young d'ESPN à ce sujet.

"Je n'ai pas une grande confiance... Vous êtes en train de me dire que tous les joueurs des 22 équipes vont suivre les règles ? Quand on est libres à 100%, ce n'est déjà pas tout le monde qui les suit.

J'espère que ce sera géré de manière à ce que personne ne soit mis en danger. Je pense que la bulle est plus sécurisée qu'ailleurs, mais il ne me semble pas possible qu'ils soient capables de nous protéger à 100%".

On peut imaginer que Damian Lillard craint que quelques joueurs ne tentent des escapades hors de la bulle ou se débrouillent pour y faire entrer des gens et des choses qui n'y étaient pas à la base. Pour lui, le programme s'annonce clair et simple.

"Quand on ne sera pas en train de jouer je serai dans ma chambre en train de jouer à la console, d'enregistrer des sons ou de lire un bouquin, c'est tout".

Espérons que les craintes de Damian Lillard dissuadent les joueurs qui ont prévu de contourner le règlement de le faire. Si un joueur venait à être pris en flagrant délit, la publicité serait terriblement négative pour lui, mais aussi et surtout pour la NBA, qui a absolument souhaité reprendre en garantissant que tout se passerait bien.