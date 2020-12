Il y a quelques jours, Damian Lillard et Stephen Curry se sont amusés à évoquer un shoot depuis le logo dès la première possession de leurs matches respectifs à distance. Avec ces deux-là, on sait que tout est possible en termes de tirs et plus rien ne nous étonne. Mais il est quand même assez fou de voir Lillard songer à prendre des shoots depuis le milieu de terrain régulièrement sans que ce soit de manière désespérée.

Lors de son passage devant les médias mardi, le meneur des Portland Trail Blazers a proposé une réponse amusante mais aussi très détaillée à un journaliste qui lui demandait quelle était la probabilité de le voir fréquemment dégainer du milieu du terrain.

"C'est très possible. [...] Je ne dis pas que ce sera à chaque match ou même tous les 20 matches. Ce sera peut-être une ou deux fois dans la saison. J'ai un exemple à vous donner. Dans la bulle, on était à -7 avec moins de 7 minutes à jouer. Je n'arrivais à déclencher le moindre tir parce que l'adversaire me faisait des prises à deux. Littéralement, je ne pouvais pas shoot. Je ne vais pas dire que c'était le meilleur tir possible, mais il se trouve que c'était l'un des seuls tirs possibles et j'avais justement passé du temps à le travailler. Donc j'ai marqué du milieu du terrain. C'est pour des situations comme celle-là que je travaille ce tir. Après, si vous me voyez mettre 3 ou 4 paniers à 3 points à la suite dans un match, c'est là qu'il faut que vous gardiez les yeux ouverts parce que je pourrais bien reculer jusqu'au milieu de terrain pour en prendre".

Dès les premiers entraînements avec Portland cette semaine, Damian Lillard a effectivement passé du temps à shooter depuis le milieu du terrain avec la tranquillité et l'adresse qui le caractérisent. Bonne nouvelle : on aura encore droit à des shoots très spectaculaires et possiblement dans le "Dame Time" cette saison en NBA.