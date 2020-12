Le pari drôle et décalé de Damian Lillard et Stephen Curry pour la reprise

Damian Lillard s’inspire du jeu de Stephen Curry. Sans être les mêmes, les deux meneurs All-Stars présentent d’ailleurs quelques similitudes. Ils sont notamment ceux qui n’hésitent pas à bombarder de loin. Très loin. Bien au-delà de la ligne à trois-points. L’une de leurs spécificités.

Le patron des Portland Trail Blazers a d’ailleurs récemment posté une vidéo de lui en train d’aligner les perles du milieu de terrain. Avec une réaction immédiate de son ami Curry.

Et c’est ainsi qu’est né le pari le plus dingue du début de saison. Parce que Dame n’est pas du genre à se débiner.

the funniest part is that i’m pretty sure Steph will actually do it 😭 pic.twitter.com/ERX6pfCv9k

— Antonin💧 (@antonin_org) December 3, 2020