Avec Sarr blessé, Moussa Diabaté aurait fait tellement de bien aux Bleus… et il aurait joué

On s'était posé la question au moment du refus de Moussa Diabaté de revenir en équipe de France après le forfait de Vincent Poirier si l'intérieur des Charlotte Hornets n'était pas en partie découragé par le fait qu'il aurait été le troisième pivot des Bleus sur la compétition. On ne sait pas exactement ce qui a motivé sa décision - Freddy Fauthoux a parlé d'un joueur qui souhaitait se concentrer sur sa saison NBA - vu qu'il ne s'est pas exprimé sur le sujet. Dans tous les cas, Diabaté est évidemment maître de ses choix. Il n'a même pas à se justifier, en tout cas pas auprès de nous (avec le staff, ça peut se discuter).

Ce qui est dommage, c'est qu'avec la blessure d'Alex Sarr, qui ne jouera peut-être (sans doute) pas contre la Pologne, et les "lacunes" relatives de l'EDF dans la raquette, on se dit que Moussa aurait fait beaucoup de bien. Il aurait joué. Son énergie et sa verticalité auraient fait beaucoup de bien aux Bleus. Notamment pour protéger le cercle ou prendre des rebonds offensifs face aux défenses de zone. Bref, on ne va pas refaire complètement l'Histoire, ce qui est fait est fait. C'est juste que c'est revenu dans ma tête en pensant au France - Pologne de ce soir.