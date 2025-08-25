[Video] Jordan Brand crée un Michael Jordan (ou presque) avec des drones pour les finales du tournoi The One.

Ce w-e, il y avait les Finales mondiales du tournoi de 1 contre 1 The One, organisé par Jordan Brand. Pour la petite histoire, l’an dernier la catégorie masculine a été remportée par Steve Bah, qui a joué cette année à Aix-Maurienne, et qui a évolué également avec les U19 du Cameroun.

Cette année, la finale monde se déroulait à New York. Et Jordan Brand a fait les choses en grand en utilisant tout un tas de drones pour reproduire dans les airs l’icône Michael Jordan. A moins que ce soit Dennis Rodman, parce que c’est pas très ressemblant…