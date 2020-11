Danilo Gallinari aurait prévu de rejoindre les Atlanta Hawks !

La Free Agency ne débute que vendredi. Mais il semblerait que l'on tienne l'une des premières signatures de l'automne. Et elle concerne l'un des hommes majeurs de cette cuvée 2020, Danilo Gallinari. L'Italien sort d'une belle saison avec OKC où il avait été transféré l'été dernier par les Clippers. Avec Chris Paul, SGA et Dennis Schroeder, Galo était épanoui avec un rôle qui correspondait totalement à ses qualités.

Mais avec le ménage effectué au Thunder, ses chances de rester dans l'Oklahoma étaient très minces. Voir inexistantes. Et à en croire les informations de Kevin O'Connor de The Ringer, l'homme aux 19 points, 6 rebonds à 38% à trois points l'an passé a d'ores et déjà trouvé sa nouvelle équipe pour la saison prochaine.

Danilo Gallinari fixe ses priorités pour la FA

L'insider avance que ce gros coup serait à mettre au profit des Atlanta Hawks. En quête de joueurs d'expérience pour épauler la jeunesse géorgienne, la direction a sans doute trouvé l'homme idoine pour faire passer un cap à cette équipe. Au moins pour les mettre dans la course aux playoffs.

Si cela devait se confirmer, les Hawks pourraient se présenter fin décembre avec un cinq majeur plutôt excitant avec Trae Young, Kevin Huerter, Danilo Gallinari, John Collins et Clint Capela. Soit quelque chose de très équilibré et qui peut clairement s'inviter dans la course au top 8. On oserait dire plus mais ce serait vraiment s'enflammer vu le dernier bilan des Faucons.

Les stats en carrière de Danilo Gallinari :