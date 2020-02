Darren Collison désormais promis aux Los Angeles Lakers ?

Dans la dernière ligne droite de cette deadline des trades, les Los Angeles Clippers ont mis la main sur Isaiah Thomas. Avec le recrutement du meneur de jeu, la piste Darren Collison est-elle encore d'actualité ? Oui, puisque Thomas va être finalement coupé. Toujours libre, l'ancien joueur des Indiana Pacers était annoncé entre les Clippers et les Lakers ces dernières semaines. Mais selon les informations du journaliste de The Ringer Kevin O'Connor, Collison a toujours donné sa préférence aux Lakers en cas de come-back.

League sources have long believed that Darren Collison's preference is the Lakers over the Clippers. With Isaiah Thomas now going to the Clippers, it's reasonable to expect the Lakers to eventually sign Collison.

