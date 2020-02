Les Los Angeles Clippers ont été décidément actifs dans cette deadline des trades ! Comme nous vous l'indiquions ce jeudi, la franchise californienne a réussi à récupérer l'intérieur des New York Knicks Marcus Morris. Mais les contours de ce deal était encore flou... Mais désormais, on connait les détails, et le meneur Isaiah Thomas va également rejoindre les Clippers en provenance des Washington Wizards. En effet, ce trade va donc impliquer trois équipes avec les contreparties suivantes :

The Clippers, Knicks and Wizards have agreed to a three-team trade that will land Marcus Morris and Isaiah Thomas with the Clippers, league sources tell ESPN. Jerome Robinson will join the Wizards, Moe Harkless and a 2020 first-round pick to the Knicks.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 6, 2020