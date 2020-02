Marcus Morris envoyé par les Knicks aux Clippers !

Comme pressenti, les New York Knicks et les Los Angeles Clippers ont trouvé un accord pour le trade de l'intérieur Marcus Morris.

Les Los Angeles Clippers viennent de réaliser un joli coup ! Dans la course à l'armement pour le titre NBA, la franchise californienne vient de devancer ses concurrents pour le joueur des New York Knicks Marcus Morris. En concurrence avec plusieurs formations, dont les Los Angeles Lakers qui ont refusé de sacrifier Kyle Kuzma, les Clippers viennent de trouver un accord avec les Knicks selon le journaliste de The Athletic Shams Charania. Initialement, il n'y avait qu'une seule certitude : Moe Harkless allait faire le chemin inverse afin de matcher au niveau des salaires.

Knicks are finalizing a deal to send Marcus Morris to the Clippers for Moe Harkless and other assets, league sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Sides still working on exact additional players/picks. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 6, 2020

Et finalement, quelques minutes plus tard, cet échange a été complété par une troisième équipe avec les Washington Wizard et l'implication d'Isaiah Thomas. Les Clippers se sont ainsi bougés sur cette deadline. Voici donc tous les détails de ce deal :