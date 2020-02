Pisté par les deux équipes de Los Angeles, Lakers et Clippers, Darren Collison a finalement opté pour une troisième option : il ne sortira pas de sa retraite. L’information a été rapportée par ESPN. L’ancien joueur de 32 ans hésitait à revenir sur les parquets, mais seulement pour rejoindre un candidat au titre basé à L.A. Les Lakers étaient en pole position pour le signer. Ils vont donc devoir trouver une autre solution pour se renforcer à la mène. Dion Waiters est d’ailleurs envisagé par les Californiens.

Darren Collison a estimé qu’il n’était pas prêt à revenir à la compétition. Reste à savoir s’il le sera plus tard ou s’il compte définitivement arrêter le basket. Il avait pris sa retraite à la surprise générale l’été dernier. Libre et susceptible de dénicher un contrat sur plusieurs saisons, il s’était retiré pour se consacrer pleinement à sa religion. L’ancien meneur des Hornets, des Mavericks ou des Pacers est un témoin de Jéhovah. Il tournait à 11 points et 6 passes par match la saison dernière.