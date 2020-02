Dion Waiters des Memphis Grizzlies aux Los Angeles Lakers ?

Impliqué dans le trade d'Iguodala et coupé par les Memphis Grizzlies, Dion Waiters serait sur les tablettes des Los Angeles Lakers.

Suspendu trois fois cette saison par le Heat, Dion Waiters a finalement bien quitté la Floride juste avant la deadline. Faisant partie du package dans le deal pour Andre Iguodala, l'arrière avait posé ses valises à Memphis. Une belle possibilité de se relancer dans un environnement sain. Sauf que front office n'avait aucune envie de mettre dans son groupe un tel trublion. Et alors qu'il lui restait un an et demi de contrat, il a tout simplement été coupé. Même s'il traîne désormais une sacrée réputation, Dion Waiters peut intéresser quelques franchises en quête d'un feu follet. C'est le cas des Los Angeles Lakers qui veulent visiblement ajouter ce profil de joueur dans leur effectif.

Le dossier Darren Collison étant refermé, les Lakers souhaiteraient se positionner sur l'ancien de Marquette. On rappelle qu'ils sont également sur JR Smith. Capable de coups d'éclat, Dion Waiters a montré dernièrement qu'il en avait encore sous le capot. En sortie de banc, il pourrait être très utile aux Lakers qui ont besoin d'un scoreur sur les postes extérieurs. Et concernant son comportement, on se dit que le fait d'évoluer chez un candidat au titre, avec le duo LeBron-AD, peut le pousser à faire profil bas.

Les stats de Dion Waiters