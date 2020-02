JR Smith, les Los Angeles Lakers vont lui laisser une chance

Les Los Angeles Lakers ont donc été inactifs sur cette deadline des trades. Mais la franchise californienne compte désormais se renforcer avec des joueurs libres. Comme nous vous l'indiquions ce jeudi, les Angelenos s'imposent comme les grands favoris pour récupérer le meneur Darren Collison en cas de come-back. Mais il ne s'agit pas de la seule cible de la formation dirigée par Rob Pelinka. En effet, d'après les informations du journaliste du New York York Post, les Lakers vont accorder une audition à l'arrière JR Smith ! Toujours libre après la fin de son aventure aux Cleveland Cavaliers l'an dernier, le vétéran de 34 ans va-t-il savoir saisir cette chance ?

The Lakers are expected to give free agent guard JR Smith a post-trade deadline audition. Perhaps as soon as next week. And remain favorites to sign Darren Collison if Collison elects to make a comeback to the NBA. In addition to potential pickups on the buyout market

— Marc Stein (@TheSteinLine) February 6, 2020