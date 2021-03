Depuis le début de la saison, Bradley Beal a bien dû passer la moitié de son temps à réfuter les rumeurs de trades et les bruits évoquant sa soi-disant envie de quitter les Washington Wizards. Et ce n’est pas parce que la deadline est passée que les questions concernant son futur sont prêtes de se calmer.

Le meilleur scoreur de la ligue suscite toujours autant d’intérêt et beaucoup d’équipes NBA le considèrent comme l’un des gros poissons à pêcher l’été prochain. Il sera free agent à l’été 2022. Les Wizards et lui devront donc forcément faire un point cet été. L’équipe de la capitale ne prendra pas le risque de le perdre sans contrepartie en 2022 et sera donc à l’écoute des désirs de son joueur.

Bradley Beal, lui, a toujours indiqué cette saison vouloir continuer à Washington. Même s’il a montré à de nombreuses reprises sa frustration quant aux résultats de l’équipe, il a souhaité continuer et tenter de remonter au classement. De voir aussi ce que son association avec Russell Westbrook pouvait donner. Les résultats ne sont certes pas fameux, mais il y a du mieux après un début de saison totalement catastrophique en termes de bilan comptable.

Mais dans le cas où il arriverait à la conclusion que les Wizards et lui n’arriveront à rien ensemble, pas mal d’équipes sont prêtes à dégainer les assets pour un trade cet été. C’est ce que révèle Kevin O’Connor dans un papier pour The Ringer.

Selon ses sources, le Miami Heat, les Boston Celtics, les New York Knicks et les New Orleans Pelicans font partie des équipes qui essaieront de monter un échange pour le faire venir.

Il ne faudrait pas non plus écarter les Toronto Raptors. Masai Ujiri aurait finalement pris la décision de ne pas trader Kyle Lowry parce qu’il pense que l’équipe peut redevenir un prétendant au titre dès la saison prochaine. Avec pas mal de contreparties possibles en termes de tours de draft et de jeunes joueurs, les Raptors pourraient être un candidat sérieux sur le dossier Bradley Beal.

S’il a jusqu’ici fait preuve de loyauté, on n’a donc pas fini d’entendre des rumeurs autour du meilleur marqueur de la ligue…

CQFR : Westbrook sort un match d’extraterrestre, Fournier rate ses débuts