Sélectionné lors de la Draft NBA 2017, De'Aaron Fox sera éligible, comme tous les membres de sa cuvée, à une extension de son contrat en octobre. Avec d'autres jeunes stars, le meneur des Sacramento Kings a d'ailleurs réclamé des garanties à la NBA par rapport aux risques d'une blessure sur la reprise de la saison. Et dans son cas, on comprend facilement pourquoi. Grâce à ses performances, le talent de 22 ans s'est imposé comme le futur de la franchise californienne. D'après les informations du journaliste de The Athletic Jason Jones, les dirigeants de Sacramento ont donc l'intention de lui proposer un contrat max. Une décision totalement logique.

Mais une question pouvait se poser : Fox avait-il l'envie de s'engager sur le long terme avec les Kings ? Actuellement 11ème de la Conférence Ouest, cette équipe se trouve sur la bonne voie avec de nombreux jeunes talentueux. Mais le natif de La Nouvelle-Orléans pouvait éventuellement avoir l'envie de rejoindre une formation plus armée. Toujours selon la même source, ce n'est pas le cas. Vu comme un leader, De'Aaron Fox apprécie logiquement ce statut et voit son avenir à Sacramento. Autant dire que les deux parties risquent très rapidement de trouver un terrain d'entente pour une prolongation...