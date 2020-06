Lors de la prochaine Free Agency mi-octobre, les joueurs de la cuvée 2017 seront éligibles à une prolongation de contrat. On parle potentiellement de bail à plus de 100 millions de dollars. Et pour la reprise de la saison 2019-2020, plusieurs acteurs s'inquiètent par rapport à de possibles blessures majeures. C'est notamment le cas du meneur du Utah Jazz Donovan Mitchell. Mais il n'est pas le seul dans cette situation. Selon les informations du journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski, cinq jeunes stars, dont Jayson Tatum, se sont alliées pour réclamer une assurance à la NBA pour se protéger face à un problème physique, qui pourrait remettre en cause leur avenir.

Ainsi, Donovan Mitchell, Jayson Tatum, Kyle Kuzma, De'Aaron Fox et Bam Adebayo ont participé à une conférence téléphonique avec Michele Roberts, qui dirige le syndicat des joueurs, afin de faire entendre leurs voix. A ce sujet, les discussions sont toujours en cours entre le NBPA et les dirigeants de la NBA. Il faut comprendre que les négociations s'annoncent intenses jusqu'à la reprise. Une assurance pour un contrat de plus de 100 millions de dollars aurait un coût de 500 000 dollars. En tout cas, en s'associant de cette manière, les cinq jeunes talents espèrent avoir un poids. L'objectif ? Protéger financièrement tous les joueurs face à de potentielles blessures lors de la reprise à Disney.