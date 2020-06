Devenu All-Star, Donovan Mitchell va arriver à une période charnière de sa jeune carrière. En trois saisons, l'arrière du Jazz a parfaitement pris le relais de l'ancien scoreur maison, Gordon Hayward, parti aux Celtics. Sélectionné en 13e position de la Draft 2017, "Spida" a rapidement été sur le devant de la scène. Après une première partie de saison compliquée, il est devenu en quelques semaines la tête d'affiche d'Utah. Au point de disputer le titre de rookie de l'année à Ben Simmons. En playoffs, ses performances ont été remarquables, notamment au premier tour contre OKC. Les années suivantes n'ont été qu'une suite logique, à savoir de la progression, un peu de maladresse et enfin une place au All-Star Game.

Cet été, Donovan Mitchell va entrer en négociations avec sa franchise pour son futur contrat. Il est évidemment question d'une prolongation supermax. Rien d'autre. Et c'est logique tant il représente le présent et l'avenir du Jazz, et ce même malgré sa mini-embrouille avec Rudy Gobert, l'autre pilier de l'équipe. Mais l'ancien de Louisville serait préoccupé autour de cette question concernant son avenir. Un départ n'est pas ici le sujet, mais plutôt le montant de cette prolongation.

Pour être certain d'obtenir ce qu'il souhaite, il doit être en pleine santé. Une grosse blessure lors de la reprise pourrait contrecarrer ses plans. Yahoo Sport ! révèle que le fait de devoir reprendre la compétition après une si longue coupure, sans pouvoir réellement s'entretenir, l'effraie particulièrement.

Il faut dire que les conditions de reprise seront loin d'être optimales. Les joueurs ne peuvent toujours pas s'entraîner collectivement, et ce ne sera le cas que lors du training camp prévu mi-juillet dans la "bulle". Le format adopté par la NBA sera très rythmé. Et sans doute qu'il y aura un peu de casse. De là à voir Donovan Mitchell refuser de se rendre à Disney World ? Cela reste peu probable.