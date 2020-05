Rudy Gobert et Donovan Mitchell ont l'air prêts à retravailler ensemble. Il en va de l'avenir à court et moyen terme du Jazz.

On commençait à s'inquiéter un peu pour le Utah Jazz. Les rumeurs d'une relation "impossible à réparer" entre Rudy Gobert et Donovan Mitchell, ajoutées à l'hésitation de la direction de s'engager avec le Français sur le très long terme avec un contrat super max ont un peu plombé l'atmosphère ces dernières semaines. Visiblement, les choses se sont un peu arrangées.

Pas sûr que Mitchell, qui a l'air rancunier, veuille partir en vacances un jour avec le pivot des Bleus, mais le General Manager Dennis Lindsey s'est montré un peu rassurant mardi, dans le Salt Lake Tribune.

"Donovan Mitchell et Rudy Gobert ont parlé. Ils sont prêts à mettre tout ça derrière eux et à aller de l'avant, de manière professionnelle. Ce qui s'est passé le 12 mars, c'est du jamais vu. Les gens se sont concentrés sur nous et on le comprend. Maintenant, on veut avancer.

Donovan et Rudy se sont dit ce qu'ils avaient à se dire. Ils ont tous les deux été en contact avec la direction, le coaching staff et les autres joueurs. Ils participent ensemble à nos workouts sur Zoom".

Pour rappel, Rudy Gobert et Donovan Mitchell sont les deux seuls joueurs du Jazz à avoir été testés positifs au COVID-19. L'arrière All-Star en a voulu à son coéquipier d'avoir agi de manière irresponsable en touchant les micros des journalistes quelques jours avant le verdict. Rien ne prouve néanmoins que le Français a été contaminé avant son partenaire et sa réaction depuis a été absolument exemplaire dans la prévention contre le coronavirus.

Il est possible qu'à un moment, peut-être très bientôt, le Jazz doive se demander s'il faut miser, sportivement et financièrmeent, sur ces deux-là pour les cinq ans à venir. La nature de leur relation sera un facteur déterminant.