On pensait vraiment qu'avec les efforts faits par Rudy Gobert pour réparer son imprudence initiale avaient fait leur effet. Malheureusement, ce qui est advenu au sein du Utah Jazz concernant la pandémie de COVID-19 ne passe pas. Tout du moins pour Donovan Mitchell, le seul autre membre de la franchise à avoir été contaminé par le virus. Selon The Athletic, l'arrière All-Star en voudrait toujours beaucoup à son coéquipier français d'avoir montré autant de désinvolture tout au début de l'épidémie.

Une source proche de l'équipe explique même que la relation entre les deux hommes est presque "impossible à sauver". Une nouvelle assez étonnante, puisqu'il est impossible de prouver que Rudy Gobert était le porteur initial du virus au sein du Jazz - d'autres joueurs et membre de la ligue l'ont contracté - et que le pivot tricolore a fait plus qu'amende honorable depuis l'embarrassant épisode des micros.

Ce "bad blood" entre les deux joueurs les plus importants de la franchise pose clairement problème pour la suite des opérations. Si la saison NBA reprend, il ne sera pas simple de faire marcher l'équipe à plein régime si ses deux élements-clés sont en froid. Si elle ne reprend pas, la direction va devoir estimer l'ampleur des dégâts et possiblement prendre des décisions compliquées si elles sont nécessaires. A savoir lequel des deux joueurs est le plus important pour l'avenir à court et moyen terme de la franchise.

C'est un peu alarmiste et on peut toujours espérer que les choses s'arrangent ou aient été montées en épingle. Mais il est tout de même rare qu'un média aussi fiable que The Athletic relaye des rumeurs en bois.