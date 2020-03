Rudy Gobert va mieux : « J’aurais aimé avoir pris ça plus au sérieux »

Rudy Gobert avait prévenu qu'il entendait servir d'exemple dans la lutte contre le coronavirus. Le pivot du Jazz s'exécute. En plus d'un engagement financier très important - il a donné 500 000 dollars pour permettre aux employés de la Vivint Smart Home Arena d'être payés pendant l'arrêt de la saison - Gobert veut que sa négligence initiale ne soit pas reproduite. Il a ainsi donné des nouvelles de sa santé et réitéré son message de prudence extrême.

"Salut tout le monde, c'est Rudy Gobert. Je voulais juste vous faire une petite update. Déjà, merci à tous les gens qui me soutiennent et pour l'énergie positive. Cela compte beaucoup pour moi. Pour ma part, je vais un peu mieux tous les joueurs, grâce aux soins des gens d'Utah et d'Oklahoma. Comme vous le savez sans doute déjà, je vous rappelle qu'il faut vous laver fréquemment les mains avec du savon et de l'eau. Essayez d'éviter de vous toucher le visage, le nez, les yeux, mais aussi tout contact non-nécessaire avec les gens. Il s'agit de se protéger et de protéger et de protéger ceux qui sont autour de vous. J'aurais aimé avoir pris cette chose plus au sérieux. Et j'espère que tout le monde le fera parce qu'on peut y arriver ensemble. Prenez soin de vous".

Si de plus en plus de joueurs en NBA lui ont témoigné leur soutien et leur compréhension - à l'image de Danny Green - d'autres comme Matt Barnes, retraité mais présent médiatiquement, estiment que Rudy Goberait aurait dû "se faire casser la gueule" pour ce qu'il a fait... On espère évidemment qu'une fois cette crise mondiale surmontée, les choses reprendront leur cours normal pour Rudy à Salt Lake City, malgré la frustration qui semble habiter certains de ses coéquipiers comme Donovan Mitchell.