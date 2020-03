Danny Green vole au secours de Rudy Gobert

Rudy Gobert se retrouve au cœur des critiques aux Etats-Unis. Premier joueur NBA testé positif au coronavirus, l'intérieur du Utah Jazz a été littéralement lynché pour son attitude peu prudente par rapport à cette épidémie. Depuis, l'international français a réalisé son mea-culpa et a même réalisé un généreux don de 500 000 dollars. Mais les critiques continuent d'affluer sur le pivot. Lassé par les attaques lancées envers le Tricolore, l'arrière des Los Angeles Lakers Danny Green a tenu à intervenir.

"Les gens le blâment lui pour de nombreuses choses. Alors bien évidemment, il a été un peu imprudent, mais est-ce que les choses sont vraiment arrivées à cause de ça ? Il aurait dû être plus prudent, mais ce n'est pas sa faute. Il faut voir les choses positivement. Cela allait arriver peu importe avec qui, que ce soit lui ou un autre ça ne change rien. Quelqu'un de la NBA allait forcément attraper le virus et nous réveiller... Je ne pense pas que ce soit la bonne attitude de le blâmer ou de le dénigrer de cette manière. Franchement, ça pouvait arriver à tout le monde", a expliqué Danny Green pour le Bleacher Report.

Dans une véritable tempête médiatique aux Etats-Unis, Rudy Gobert appréciera cette intervention de Danny Green.