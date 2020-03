Premier joueur testé positif au coronavirus en NBA, l'intérieur Rudy Gobert a déclenché la suspension de la Ligue. Avec son attitude peu prudente, le Français s'est attiré les foudres des observateurs, mais aussi de l'opinion public. Après son mea-culpa, le pivot de 27 ans a décidé de s'engager pour lutter contre cette crise sanitaire. Ainsi, le joueur All-Star a réalisé un don total de 500 000 dollars ! 200 000 dollars sont destinés à aider les employés du Vivint Smart Home Arena, la salle du Jazz, qui se retrouvent au chômage technique durant l'arrêt de la NBA. 100 000 dollars vont aider les familles touchées par cette épidémie à Utah et à Oklahoma. Et enfin, 100 000 dollars pour aider la France à lutter contre le coronavirus. Dans un communiqué officiel, Gobert a expliqué sa démarche.

"Je suis admiratif des efforts sans relâche et des soins apportés dans le monde entier aux gens affectés par le COVID-19, et spécialement dans mes communautés à Utah et en France. En plus de ma reconnaissance envers l'état d'Oklahoma et des soins que je reçois ici. Puis bien sûr de la famille du Utah Jazz, je sais qu'il y a de nombreuses personnes impactées. Ces donations sont un petit moyen de montrer ma reconnaissance et mon soutien pour ceux impactés et une première parmi de nombreuses étapes pour tenter de faire une différence positive, tout en essayant d'en apprendre plus sur le COVID-19 et éduquer les autres", a déclaré Rudy Gobert.

Une manière de faire amende honorable pour le Tricolore.