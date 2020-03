DeAndre Jordan : « Pas de la faute de Kyrie si Atkinson est parti »

Tout se passait bien à Brooklyn. La franchise se reconstruisait progressivement, continuellement, instaurait une culture avec un GM intelligent et un coach talentueux. Le travail a payé, au point où les Nets sont devenus une destination attractive pour les superstars NBA. Puis Kevin Durant, Kyrie Irving et leur ami DeAndre Jordan ont mis les pieds à New York. Dès le départ, ils ont refusé certaines habitudes et routines d’entraînement mise en place par Kenny Atkinson et Sean Marks. Quelques mois plus tard, voilà que le coach a pris la porte. Atkinson et ses dirigeants se sont mis d’accord sur un départ à quelques semaines de la fin de la saison. Son ancien assistant Jacque Vaughn va assurer l’intérim.

Il n’a pas fallu longtemps pour que Kyrie Irving soit pointé du doigt comme l’un des responsables du départ de son entraîneur. Il paraît même qu’il militerait pour une arrivée de Tyronn Lue sur le banc de touche. DeAndre Jordan est monté au créneau pour défendre le meneur All-Star. Il assure que ce n’est pas de sa faute.

« Wilson Chandler est aussi un nouveau joueur, Garrett Temple aussi, tout comme moi. Donc si vous dites que c’est de la faute des nouveaux joueurs, mettez la responsabilité sur les huit nouveaux joueurs. Les gens racontent des conneries. Les joueurs qui étaient déjà là l’adorent [Atkinson] et c’est sans doute dur pour eux. Mais dans le fond, c’est un business. Les coaches se font virer et les joueurs se font transférer. »

Remplaçant depuis le début de la saison, Jordan a pu profiter du changement de coach pour passer dans le cinq majeur hier soir. En tout cas, son rôle à Brooklyn semble de plus en plus clair : démentir constamment n’importe quelle rumeur qui impliquerait KD ou Kyrie.