Mark Cuban donne des nouvelles de Delonte West et ça fait plaisir !

Les images avaient fait le tour de la toile et elles avaient ému la planète basket. On y voyait un Delonte West à la rue et dans un piteux état. Touché, Mark Cuban s’était empressé de prendre contact avec l’ancien joueur des Dallas Mavericks et sa famille pour l’aider. Notamment en s’assurant que West reprenne contact avec sa mère avant d’intégrer un centre pour y entamer une cure de désintoxication.

Delonte West sorti de la rue et sauvé par Mark Cuban ?

Plusieurs semaines après, le propriétaire des Mavs a donné des nouvelles du vétéran. Il a l’air bien plus en forme, comme le montrent les photos postées par Cuban sur les réseaux sociaux.

Because we all want something to feel great about today, here is your Delonte West update. It's still an uphill battle, but he is climbing ! pic.twitter.com/qLDVJDrSOQ

— Mark Cuban (@mcuban) November 3, 2020