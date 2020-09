Delonte West sorti de la rue et sauvé par Mark Cuban ?

Mark Cuban a pris les choses en main concernant Delonte West, dont on craignait pour la vie après des dernières nouvelles inquiétantes.

Depuis l'énorme (et justifié) bad buzz autour de l'atmosphère de travail toxique aux Dallas Mavericks, Mark Cuban a l'air de tout faire pour redorer le blason de la franchise et le sien au passage. Dans tous les cas, son geste pour Delonte West cette semaine mérite d'être mis en avant.

Les dernières nouvelles de l'ancien joueur des Cleveland Cavaliers et des Dallas Mavericks notamment, n'étaient pas bonnes. West était apparu dans la rue et dans un état de désoeuvrement qui ne laissait pas trop de place au doute concernant sa santé mentale et son statut de sans domicile fixe. Selon ESPN, voilà plusieurs jours que Mark Cuban restait en contact avec son ancien joueur, jusqu'à son passage à l'action lundi.

Le businessman texan serait personnellement allé récupérer Delonte West en voiture dans une station essence. De là, Mark Cuban aurait conduit Delonte West dans un hôpital voisin, en lui proposant, avec l'accord de sa famille et de ses proches, de payer intégralement sa cure de désintoxication.

Delonte West, des images choquantes et une terrible descente aux enfers

Delonte West, 37 ans, n'a plus joué au basket depuis 2015 et une apparition en D-League (l'ex-G-League) sous le maillot des Texas Legends. Depuis quelques années, il a malheureusement enchaîné les pépins et s'est retrouvé en marge de la société.

Mark Cuban, qui n'a toujours pas complètement renoncé à se présenter tôt ou tard à l'élection présidentielle américaine, poursuit en tout cas son entreprise de crédibilisation pour bénéficier de l'aura la plus positive qui soit. Que ce soit pour faire oublier le scandale dans son entreprise ou pour avoir des faits d'arme sur lesquels s'appuyer sur le plan social s'il décide de prendre du recul sur les Mavs et sur son business pour imiter Donald Trump, qu'il critique matin, midi et soir en duplex avec des émission de télé.