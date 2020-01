Delonte West, des images choquantes et une terrible descente aux enfers

Ces dernières heures, des vidéos de Delonte West ont circulé sur les réseaux sociaux. Menotté par la police, l'ancien joueur de la NBA a été retrouvé errant dans les rues de Washington après avoir été tabassé. Criant des propos incompréhensibles et injurieux, West semble mal en point et vit visiblement dans des conditions très précaires. Si le policier, qui a filmé et diffusé les vidéos, a été logiquement suspendu, ces images auront alerté concernant la situation de l'ex-meneur de jeu. Il ne s'agit pas d'un secret, l'homme de 36 ans souffre de problèmes mentaux, avec notamment des troubles bipolaires. Et depuis sa retraite, il ne parvient pas à s'en sortir et refuse de se faire aider par des professionnels.

La NBA a bien aidé Delonte West

Bien évidemment, une question se pose dans cette affaire : quel rôle pour la NBA ? Visiblement, le syndicat des joueurs a été bien présent pour l'accompagner. Ainsi, West a reçu une assistance ces dernières années, notamment pour permettre son déménagement dans le Maryland en provenance de Dallas. Mais ce n'est pas tout. Fréquemment, une aide financière a été également fournie, encore le mois dernier, de la part du NBPA. Au sein de ses anciennes équipes, il a également eu plusieurs opportunités. Les boss des Boston Celtics Danny Ainge et des Mavs Mark Cuban sont restés en contact avec lui pour être en mesure de l'aider.

Les Celtics l'ont même embauché dans un rôle de scout dans la région de Washington et la côte Est. Mais confronté à ses problèmes personnels, West n'a visiblement pas été très productif dans ce job en ratant de nombreux matches. Etant donné l'onde de choc provoquée par cette histoire, la NBA ne devrait pas rester les bras croisés. Et cette fois-ci, un chèque ou même un boulot - même si ces gestes étaient appréciables - ne seront pas suffisants. Très clairement, l'ex-joueur des Cleveland Cavaliers a besoin d'être entouré et surtout d'une aide médicale appropriée.

Le cri du cœur de Jameer Nelson

Désormais, les différents acteurs de la NBA sont en tout cas au courant de la situation de Delonte West. Et après de nombreuses réactions, certaines actions devraient être menées pour l'aider à reprendre sa vie en mains. L'entraîneur des Mavs Rick Carlisle, mais surtout son ancien coéquipier Jameer Nelson ont pris la parole pour appeler à s'organiser.

"On ne veut jamais voir un être humain traverser une période comme celle-ci. Maintenant, l'espoir c'est de lui apporter de l'aider", a confié Carlisle.

"Je suis malade de voir Delonte comme ça dans les vidéos. Pour répondre aux gens qui me contactent sur sa situation... Nous pouvons seulement prier pour lui et sa famille puis espérer qu'il va recevoir une aide adaptée. Beaucoup de gens ont des maladies mentales et ne le savent pas, avant qu'il ne soit trop tard. Si vous avez des problèmes mentaux, émotionnels ou physiques, il faut en parler à quelqu'un", a lancé Nelson.

Victime d'une terrible descente aux enfers, Delonte West va devoir être soutenu pour remonter la pente.