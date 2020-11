DeMar DeRozan vers les Lakers dans un trade impliquant 3 joueurs ?

DeMar DeRozan de retour à la maison ? Comme Kawhi Leonard et Paul George, aux Clippers depuis l'année dernière, le Californien pourrait porter un maillot de Los Angeles la saison prochaine. En revanche, il y a plus de chances que ce soit celui des Lakers.

Selon Kevin O'Connor de The Ringer, des discussions sont en cours entre les champions NBA 2020 et les Spurs pour un trade autour de l'arrière All-Star. DeMar DeRozan, qui dispose d'une option à 27.7 millions de dollars s'il souhaite éviter d'être free agent, partirait en échange de Kyle Kuzma et Danny Green, dont les salaires cumulés approchent les 20 millions et d'autres pièces pour le moment inconnues.

On se disait que les Lakers manquaient éventuellement un peu de shoot et de défense. Ce ne sont pas les qualités premières de DeRozan, qui sort de sa saison la plus propre offensivement depuis qu'il est à San Antonio (22.1 points, 5.6 passes et 5.5 rebonds de moyenne à 53.5% d'EFG). En termes de star power, en revanche, pour évoluer sur les postes 2 et 3, mais aussi soulager LeBron James et Anthony Davis en attaque, le move peut avoir du sens.

DeMar DeRozan : la tête déjà loin des Spurs, des vues sur une nouvelle équipe

Les Spurs semblent eux vouloir appuyer sur le bouton reset, puisque LaMarcus Aldridge et Patty Mills, les deux vétérans de l'équipe, sont aussi annoncés sur le départ via des trades.

S'il est envoyé aux Los Angeles Lakers, DeMar DeRozan retrouvera un environnement familier. L'ancien joueur des Raptors a grandi à Compton, à moins d'une demi-heure de route de L.A. Il a également été au lycée à Compton, avant d'effectuer son cursus universitaire à USC (University of Southern California), en plein Los Angeles.

Les Lakers peuvent se permettre en tout cas de tenter le coup sans énormes risques à moyen ou long terme. DeRozan, 31 ans, sera facile à ne pas conserver si l'expérience n'est pas concluante.