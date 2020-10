DeMar DeRozan : la tête déjà loin des Spurs, des vues sur une nouvelle équipe

DeMar DeRozan fait régulièrement l'objet de rumeurs concernant un potentiel départ des San Antonio Spurs. Arrivé dans le Texas lors du trade concernant Kawhi Leonard aux Toronto Raptors en 2018, l'arrière a pourtant réalisé des performances honnêtes sous les ordres de Gregg Popovich.

Sans être incroyable, il a maintenu un bon niveau de jeu à 22,1 points, 5,6 passes décisives et 5,5 rebonds de moyenne cette saison. Pour autant, le natif de Compton a souvent été présenté comme un potentiel candidat à un trade. Et visiblement, de son côté, DeRozan serait plutôt favorable à un départ de San Antonio ! En effet, selon les informations de The Athletic, le joueur de 31 ans est même malheureux chez les Spurs.

DeMar DeRozan a vraiment très mal vécu le sacre des Raptors sans lui…

Dans l'hypothèse d'un départ, DeRozan disposerait ainsi d'une destination préférée : les Detroit Pistons. Pourquoi ce choix ? Pour retrouver son ancien coach Dwane Casey. Les deux hommes ont noué un vrai lien chez les Raptors. Cependant, il faut se demander à quel point il souhaite quitter les Spurs. Car sur cette intersaison, il peut être libre en déclinant sa "player option", estimée à 27 millions de dollars.

Sur le plan financier, il n'a vraiment aucun intérêt à refuser une telle somme. Personne, sur le marché actuel, va miser autant d'argent sur lui. Et avec son âge, DeMar DeRozan peut difficilement dire non à un aussi gros chèque. Mais s'il est vraiment malheureux, cette possibilité existe...