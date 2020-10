DeMar DeRozan a vraiment très mal vécu le sacre des Raptors sans lui…

Il ne s'agit absolument pas d'un secret : DeMar DeRozan a mal vécu son départ des Toronto Raptors. Fidèle pendant 9 ans à cette équipe, l'arrière n'a jamais digéré son trade pour les San Antonio Spurs en 2018. Cependant, ce choix a été gagnant pour les Canadiens avec le titre remporté grâce à l'apport de Kawhi Leonard en 2019. Et malgré son attachement à cette franchise, DeRozan a logiquement accusé le coup après ce sacre. En effet, lors d'une apparition pour le podcast de JJ Redick, le joueur de 31 ans a partagé son ressenti par rapport au titre des Raptors.

"Bien évidemment, cette période a été difficile à vivre. Pendant 9 ans, j'ai tout connu à Toronto. Nous avons réalisé tellement de choses, les gens ne pensaient pas que nous étions capables de tout ça. Personnellement, j'ai toujours utilisé les doutes des gens pour me motiver dans ma carrière.

A Toronto, nous voulions construire une culture de la gagne. Donc devenir titulaire au All-Star game, le voir à Toronto pour la première fois, faire les Playoffs, gagner des récompenses individuelles... Je trouvais qu'on allait dans la bonne direction.

Puis la seule personne (LeBron James, ndlr) qui nous bloquait la route est partie (à l'Ouest, ndlr). Et nous n'avons même pas eu la chance de voir notre potentiel. Donc personnellement, partir et voir les gars gagner... c'était très dur. Je ne peux pas mentir. Je me suis demandé : 'est-ce que j'étais le problème ?'", a confié DeMar DeRozan.