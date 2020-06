Le péché mignon nocturne de Kyle Lowry et DeMar DeRozan

C'est la news qui a secoué la NBA post confinement. Nikola Jokic, qu'on aurait pu imaginer en mode glouton sans les entrainements réguliers, est apparu dans une forme simplement incroyable. Il a littéralement fondu. Les transformations physiques comme celle-ci sont impressionnantes et on en a listé quelque-unes ici. Kyle Lowry fait, lui, partie de ces joueurs qui ont tendance à faire le yoyo niveau kilos. Mais si le meneur des Raptors prend parfois quelques kilos en peu de temps, ce n'est pas sans raison.

En 2016, Kyle Lowry était apparu très aminci. Il avait travaillé et surtout revu son alimentation. Cela lui avait alors permis de gagner en mobilité et en vitesse sur le terrain. Si on ne sait pas exactement le régime qu'il avait suivi pour en arriver là, on avait en revanche compris pourquoi le meneur des Toronto Raptors traînait quelques kilos en trop les mois précédents.

Invité du Dan Le Batard Show en compagnie de DeMar DeRozan, le champion NBA avait révélé le genre de virées que s'autorisaient les deux compères à l'époque où ils jouaient ensemble : des détours par le McDonald's le plus proche pour dévorer des McFlurrys à 3 heures du matin...

"C'est à l'époque où j'étais gros, ça ne compte pas", avait alors lâché Lowry.

Kyle avait également expliqué que l'on refusait généralement de les servir au drive car ils étaient tous les deux à pied. Du coup, ils étaient obligés de demander à des automobilistes de commander pour eux leurs McFlurrys... Imaginez deux secondes la scène. Il est 3h du mat', vous sortez de soirée, vous passez au drive pour vous remettre en forme et là, Kyle Lowry tape à la fenêtre et vous file 5 dollars pour lui commander une glace. Vous racontez ça à vos potes le lendemain, personne ne vous croit.