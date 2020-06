Vous n'avez pas pu passer à côté. Nikola Jokic est méconnaissable après avoir fondu et perdu près de 20 kg ! Le mystère plane encore sur le pourquoi et le comment de cette transformation de l'intérieur All-Star. On peut supposer que sur le plan alimentaire, il a changé du tout au tout, sans oublier de continuer à s'exercer autant que possible dans son pays natal, en attendant de reprendre la saison à Orlando le 30 ou 31 juillet prochain.

C'est à Belgrade qu'il est apparu aminci - c'est un euphémisme - cette semaine, à un mois et demi du premier match à Disney World Resort, où son équipe est évidemment invitée. On avait eu du mal à y croire pendant un temps, mais Nikola Jokic aurait des abdos et se trouverait dans une forme exceptionnelle à en croire le GM Tim Connolly et le head coach Mike Malone. Ça promet !

Si c'est la première fois que des joueurs se retrouvent dans la situation d'une saison suspendue pendant quatre mois avant de la poursuivre en été, la métamorphose du pivot serbe des Denver Nuggets n'est pas un cas unique.

On vous a listé quelques exemples de joueurs, dans un passé plutôt récent, qui ont effectué un régime impressionnant pour gommer ce qui pouvait être vu comme une lacune.

Kevin Love

A UCLA et dans ses premières années en NBA avec les Minnesota Timberwolves, Kevin Love était du genre chubby avec, il le dit lui même, pas loin de 10 kg en trop pour pouvoir affronter sereinement les postes 4 aux profils divers et vériés de la ligue. Avant même d'être tradé à Cleveland contre Andrew Wiggins en 2014, Love s'était déjà bien affiné et avait commencé à se prendre en main. Mais c'est en apprenant qu'il allait poursuivre sa carrière chez les Cavs, avec un leader exigeant comme LeBron James, qu'il a mis les bouchées doubles en termes de régime et de préparation. Un peu trop peut-être...

Durant l'intersaison qui a précédé son arrivée dans l'Ohio, Kevin Love a perdu 13 kg et a reconnu après coup s'être senti un peu trop maigre sur le terrain tout au long de la saison, notamment au niveau des contacts. Il a petit à petit rectifié le tir et s'est forgé un corps assez incroyable qui lui a permis d'être mis à l'honneur dans le fameux "Body Issue" d'ESPN qui met à l'honneur le physique d'athlètes dans le plus simple appareil.

Son régime alimentaire les jours de match :

Trois à quatre oeufs le matin avec du beurre d'amande, des fruits et des cuillères de protéines le matin. Du poulet grillé avec des légumes, par exemple des épinards, puis des patates douces avec un peu de riz. Avant le match, une banane avec du miel et de la caféine, puis un peu de beurre d'amande pour stocker de la graisse. Après le match, du poisson avec des légumes et surtout pas de viande rouge.

L'important pour lui : s'assurer qu'il n'aura jamais d'inflammation à l'estomac avec ce qu'il mange et dormir de façon disciplinée.