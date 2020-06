Nikola Jokic plus mince que jamais, les images impressionnantes

On en a désormais la preuve. Nikola Jokic a complètement fondu pendant la suspension de la saison. On a hâte de voir comment ça se traduira sur le terrain.

On avait entraperçu Nikola Jokic sur une photo un peu floue il y a quelques semaines. L'impression que le pivot serbe avait perdu du poids était déjà là. On en a la confirmation depuis jeudi et cette vidéo où la silhouette de Jokic, venu saluer des joueurs lors d'un tournoi d'exhibition à Belgrade, est méconnaissable. On reconnait bien la tête du All-Star, évidemment, mais son corps est plus fin que jamais.

C'est presque à se demander si le poids de Nikola Jokic ne se rapproche pas de celui de Kristaps Porzingis... En tout cas, Tim Connolly, le General Manager des Nuggets, a même confié sur ESPN que le "Joker" avait des abdos désormais alors qu'il n'en avait "jamais vu sur lui".

L'intérieur du Colorado n'a pas chômé et on peut se demander si cette fonte est une étape avant de se re-muscler pour reprendre la saison, ou si c'est bien sous cette forme qu'il se présentera à Orlando en juillet pour la reprise.

Il y a quelques semaines, Mike Malone, son coach à Denver, avait déjà avoué être épaté que son joueur soit dans une forme éblouissante au regard de la situation.

"Je sais que mes gars ont travaillé. J'ai vu Nikola Jokic et Jamal Murray, ils étaient déterminés à être disciplinés et à maintenir leurs corps en état.

Avant que la saison ne soit suspendue le 12 mars, Nikola avait perdu entre 10 et 15 kilos. Il était tout simplement dans une forme physique phénoménale. Il l'a maintenue et il l'a possiblement améliorée.

Si vous entendez parler d'une machine de guerre serbe mince et de 2,10 m qui traîne dans les parages, vous pouvez y croire parce que je l'ai vue", a plaisanté Malone sur les ondes de Altitude Sports.

Après un démarrage un peu poussif sur le plan individuel cette saison, Nikola Jokic a repris du poil de la bête en début d'année pour guider les Nuggets vers un nouveau spot de choix en saison régulière. Denver tentera de faire au moins aussi bien que la saison dernière, lorsque Portland était sorti vainqueur d'une série épique en 7 matches en demi-finale de Conférence.