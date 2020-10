DeMarcus Cousins n’a jamais été le joueur le plus fiable de la NBA au niveau du tempérament et du leadership mais il restait une force de la nature sous les arceaux. Un basketteur complet, agile pour sa taille, pas maladroit de loin non plus. 27 points, 10 rebonds et 5 passes de moyenne lors de sa dernière saison au sommet. Depuis, il accumule des blessures. La dernière en date, une déchirure des ligaments croisés du genou, qui remonte à un an désormais, alors qu’il avait signé avec les Los Angeles Lakers.

DeMarcus Cousins explique pourquoi il n’a rejoint personne dans la bulle

Le pivot n’a cessé de travailler dans l’ombre dans l’espoir de faire son retour. Avec l’ambition de retrouver le niveau de jeu qui était le sien aux Sacramento Kings ou aux New Orleans Pelicans. Les dernières images de lui à l’entraînement donnent envie d’y croire.

“ Patience is bitter, but it’s fruit is sweet. “ pic.twitter.com/pepq2IVGIg — DeMarcus Cousins (@boogiecousins) October 13, 2020

Alors qui osera tenter le pari de le signer ? L’ancien All-Star ne devrait sans doute pas demander plus que le minimum. Tout ce qu’il souhaite, c’est une chance de prouver qu’il peut toujours peser dans cette ligue. On peut penser que les Los Angeles Lakers n’ont pas grand-chose à perdre (enfin si, un spot dans l’effectif) en le signant. Les Golden State Warriors, où il est passé une saison, peuvent aussi essayer. Ou alors les franchises à la recherche d’un back-up au poste cinq. Pourquoi par les Los Angeles Clippers, les Toronto Raptors ou les Portland Trail Blazers. On espère en tout cas qu'il saura revenir fort.